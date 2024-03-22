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TEI Milli Havacılık Motorları Sergisi Eskişehir'de Açıldı

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Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ ( Teı ) tarafından üretilen milli havacılık motorları, Vilayet Meydanı'nda sergilendi.

Teı tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEI-TF6000, art yakıcı modülle 10 bin libre itki üretecek TEI-TF10000, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY'e güç veren TEI-TS1400, genel maksat helikopterlerine güç veren T700-TEI-701D turboşaft motoru, ANKA, AKSUNGUR ve BAYRAKTAR TB3'e güç veren Türkiye'nin milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'nin vatandaşların izlenimine sunulduğu sergi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in katılımıyla açıldı.

Alanda kurulan sinevizyon vasıtasıyla motorların yapım sürecini izleme imkanı bulan ziyaretçiler, alandaki mühendislerden motorlar hakkında bilgi aldı.

Sergiyi gezen Şefik Akın, yaptığı açıklamada, tasarlanan uçak motorlarını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk mühendislerin başarılarıyla gurur duyduğunu anlatan Akın, "Burada canlı olarak görüyoruz. GÖKBEY helikopterinin gerçek motoru, İHA ve SİHA'ları uçuran motorların burada yapılması güzel bir duygu gerçekten. Helikopter motorunu çok beğendim. Gerçekten çok güzel ürünler. Mühendislerimizin başarıyla yaptığı bir çalışma. Bunu yapan mühendislerimiz aynı zamanda gençlerimizin de önünü açıyor. Bu motorları gören gençlerimiz başarıyla daha güzelini yapmak isteyeceklerdir." diye konuştu.

Sergi, 25 Mart'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Teknoloji

Hüseyin Aksoy Helikopter Eskişehir Türkiye TUSAŞ TEI Teknoloji Güncel Haberler

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