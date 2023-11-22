TECNO Mobile'ın yeni akıllı telefonu Spark 20C tanıtıldı

Mobil dünyanın devasa gelişimi ile bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Bunlara 2019'da Türkiye pazarına da giren ve bütçe dostu akıllı telefonları ile öne çıkan TECNO Mobile'ı örnek gösterebiliriz. Şirket, bir süre önce Spark 20C modelini tanıttı. İşte cihazın özellikleri.

Mobil dünyanın devasa gelişimi ile bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Bunlara 2019'da Türkiye pazarına da giren ve bütçe dostu akıllı telefonları ile öne çıkan TECNO Mobile'ı örnek gösterebiliriz. Şirket, bir süre önce Spark 20C modelini tanıttı. İşte cihazın özellikleri.

Tecno Spark 20C özellikleri

Tecno Spark 20C, 6.6 inç HD+ çözünürlüklü IPS LCD panele sahip. Ayrıca ekranda 90 Hz tazeleme hızı ve Apple'ın iPhone 14 Pro serisiyle birlikte kullanmaya başladığı Dynamic Island özelliğine benzer bir işlevin mevcut olduğunu belirtelim.

Cihazın işlemcisi henüz açıklanmadı. Ancak açıklanan verilere göre modeldeki yonga seti sekiz çekirdekli olacak.

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Akıllı telefonda 8 GB (4 GB + 4 GB Sanal RAM) + 16 GB (8 GB + 8 GB Sanal RAM) ek olarak 128 GB dahili depolama mevcut. Kullanıcılar dilerse, micro SD desteği sayesinde depolamada artırıma gidebiliyor. Öte yandan Super Boost teknolojisi ile kaliteli bir kullanım deneyimi sunuyor.

Ön tarafta 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 50 Megapiksel ana kamera ve henüz ismi ve çözünürlüğü belli olmayan bir de yardımcı sensör karşımıza çıkıyor. Ürünün arka panel tasarımının iPhone modellerinin andırdırdığını da belirtelim.

USB-C üzerinden 18W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik pilden beslenen akıllı telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 sürümünü çalıştırıyor. Dahası, GPS, WiFi, Bluetooth, FM ve güvenli kilit açma için yan parmak izi sensörü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Cihazın fiyatı ise şimdilik belli değil.