TECNO, Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modelini tanıttı

Akıllı telefon dünyasında son dönemin yükselen isimlerinden birisi olan TECNO, ürettiği modellerle kendine has bir kitle oluşturmuş durumda. Şirket, bugün başlayan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024'te yeni modelini tanıttı.

TECNO Pova 6 Pro, 12 GB RAM ve MediaTek 6080 ile tanıtıldı

TECNO, MWC 2024'te oyun odaklı orta-üst segment bir model tanıttı. TECNO Pova 6 Pro, gösterişli tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. "Dinamik Teknoloji Tasarımı" olarak adlandırılmış özelleştirilebilen 210 LED'li dinamik MiniLED aydınlatma sistemine sahip.

LED'ler, gelen mesajlara, aramalara, müziğe ve oyunlara göre özel aydınlatma sunuyor. İşlemci koltuğunda MediaTek 6080 yer alıyor. 12GB'lık RAM belleği yükseltmelerle 24GB'a kadar genişleyebiliyor. Oyun odaklı TECNO Pova 6 Pro, POVA Süper Soğutma Sistemi ile oyun sırasında ısınmayı en aza indirmeyi sağlayan bir sistemle tanıtıldı.

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TECNO Pova 6 Pro modelinin ön paneline baktığımızda 120Hz yenileme hızına sahip yüksek frekanslı PWM karartmalı FHD+ AMOLED ekran yer alıyor. 7,88 inçlik kasaya sahip model, 11 saatten fazla oyun vadeden 6.000 mAh batarya ile sahne aldı. Ek olarak batarya 70W kablolu şarjı ve 10W ters şarjı destekliyor. Cihazın fiyatı henüz açıklanmadı ama yaklaşık 200 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

TECNO Pova 6 Pro özellikleri