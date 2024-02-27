TECNO, Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modelini tanıttı
TECNO, MWC 2024'te oyun odaklı orta-üst segment bir model olan TECNO Pova 6 Pro'yu tanıttı. Yüksek performansı ve özelleştirilebilir tasarımıyla dikkat çeken telefon, dinamik MiniLED aydınlatma sistemine sahip. Ayrıca, 12 GB RAM ve MediaTek 6080 işlemciye sahip olan telefon, oyun sırasında ısınmayı en aza indiren POVA Süper Soğutma Sistemi ile donatılmıştır.
Akıllı telefon dünyasında son dönemin yükselen isimlerinden birisi olan TECNO, ürettiği modellerle kendine has bir kitle oluşturmuş durumda. Şirket, bugün başlayan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024'te yeni modelini tanıttı.
TECNO Pova 6 Pro, 12 GB RAM ve MediaTek 6080 ile tanıtıldı
TECNO, MWC 2024'te oyun odaklı orta-üst segment bir model tanıttı. TECNO Pova 6 Pro, gösterişli tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. "Dinamik Teknoloji Tasarımı" olarak adlandırılmış özelleştirilebilen 210 LED'li dinamik MiniLED aydınlatma sistemine sahip.
LED'ler, gelen mesajlara, aramalara, müziğe ve oyunlara göre özel aydınlatma sunuyor. İşlemci koltuğunda MediaTek 6080 yer alıyor. 12GB'lık RAM belleği yükseltmelerle 24GB'a kadar genişleyebiliyor. Oyun odaklı TECNO Pova 6 Pro, POVA Süper Soğutma Sistemi ile oyun sırasında ısınmayı en aza indirmeyi sağlayan bir sistemle tanıtıldı.
Tecno'dan dünyada ilk! AR gözlüklü el konsolu
TECNO Pova 6 Pro modelinin ön paneline baktığımızda 120Hz yenileme hızına sahip yüksek frekanslı PWM karartmalı FHD+ AMOLED ekran yer alıyor. 7,88 inçlik kasaya sahip model, 11 saatten fazla oyun vadeden 6.000 mAh batarya ile sahne aldı. Ek olarak batarya 70W kablolu şarjı ve 10W ters şarjı destekliyor. Cihazın fiyatı henüz açıklanmadı ama yaklaşık 200 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.
TECNO Pova 6 Pro özellikleri
Ekran6,78 inç AMOLED, 120Hz, 1080 x 2436 piksel, 1300 nit parlaklıkİşlemciMediatek Dimensity 6080RAM8GB, 12GBDepolama256GBArka Kamera108 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü, 0.08 Megapiksel süs kamerasıÖn Kamera32 MegapikselBatarya6000 mAh batarya, 70 Watt hızlı şarj, 10 Watt ters şarjBağlantıçift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth v5.3, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucuRenkGöktaşı Grisi, Kuyruklu Yıldız YeşiliBoyutlar165.5 x 76.1 x 7.9 mm