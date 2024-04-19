Tecno Camon 30 Premier 5G Tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde Camon 30 modelleri ile karşımıza çıkan Tecno, bugün serinin yeni modeli Camon 30 Premier 5G'yi pazara sürdü. Tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken Camon 30 Premier, şimdiden ilgiyi üzerine topladı. Gelin şimdi cihazın özelliklerine yakından bakalım.

Tecno Camon 30 Premier, Dimensity 8200'den güç alıyor!

Bugün fiyatı hariç tüm detayları ile ortaya çıkan Camon 30 Premier, aslında günümüz modellerine epey benziyor. Arka kapak tasarımı ile rakiplerinden ayrılan Camon 30 Premiere, dairesel kamera tasarımı ile görünümünü tamamlıyor. Peki oldukça şık bir duruşa sahip olan Camon 30 Premier ne gibi özelliklere sahip?

Ön tarafında 6,77 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyan Tecno Camon 30 Premier, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 2780 x 1264 piksel çözünürlük sunuyor. 50 Megapiksellik selfie kamerasını da üst kısmında taşıyan LTPO AMOLED panel, hemen altında 70W hızlı şarj destekli 5000 mAh'lik bir pil barındırıyor.

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Ana kamera olarak 50 Megapiksel OIS destekli bir sensör kullanan Camon 30 Premier, bu kameranın yanında yine 50 Megapiksel olarak seçilen iki kamera daha taşıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 8200 yonga setinden alan cihaz, 12GB fiziki, 12GB sanal RAM bellek ile performanstan ödün vermiyor. Tüm bu sistemi Android 14 tabanlı HiOS 14 ile çalıştıran Tecno Camon 30 Premier, kullanıcısına 512GB dahili depolama alanı vaat ediyor.

Şimdilik fiyatı belli olmayan Camon 30 Premier, piyasaya silver ve black olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sürülecek. Ek olarak Dolby Atmos destekli çift hoparlör, 5G, OTG ve Type-C gibi özellikler de sunan cihaz, 162,66 x 76,23 x 7,907 mm boyutlarında.

Tecno Camon 30 Premier 5G özellikleri!