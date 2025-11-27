Techstars Startup Weekend İstanbul: Yapay Zeka Temalı Girişimcilik Maratonu Başlıyor

Techstars İstanbul, bu vizyon doğrultusunda ilk etkinliği olan 5–7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek Startup Weekend İstanbul – Build with AI etkinliğini kamuoyuna duyurdu. Bilişim Vadisi GO, Vadistanbul Maslak'ta düzenlenecek olan 54 saatlik girişimcilik maratonu, Türkiye'nin yenilikçi girişimcilerini yapay zekâ teknolojileri etrafında bir araya getirerek yeni nesil iş fikirlerinin gelişmesine zemin hazırlıyor.

Techstars İstanbul Öncülüğünde AI Temalı Yeni Nesil Startup Weekend

Techstars İstanbul tarafından organize edilen Startup Weekend, katılımcılara ekip kurma, fikirlerini hızla doğrulama, prototip geliştirme ve projelerini jüri karşısında sunma fırsatı tanıyor. Teması "Build with AI" olan Techstars İstanbul'un bu ilk etkinliği, yapay zekâ tabanlı ürün ve hizmetler aracılığıyla yeni projeler geliştirilmesine odaklanarak girişimcileri geleceğin teknoloji trendleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Startup Weekend İstanbul, yalnızca yarışma odaklı değil; girişimcilerin yetkinliklerini geliştirmeyi ve iş fikirlerini olgunlaştırmayı hedefleyen bir öğrenme deneyimi sunuyor. Program kapsamında, katılımcılara global uygulama geliştirme pratiklerini deneyimlemeleri amacıyla iki günlük Vibe Coding eğitimi de sunulacak. Eğitim, yapay zekâ teknolojilerinin uygulamalı olarak öğrenilmesini sağlayarak geliştirilen projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde şekillenmesine katkıda bulunacak.

Ödüller ve Kazanımlar

Dereceye giren ekipler şu ödülleri almaya hak kazanacak:

1. Ekip: 50.000 TL

2. Ekip: 30.000 TL

3. Ekip: 20.000 TL

Bununla birlikte Techstars İstanbul, her Startup Weekend'de olduğu gibi bu etkinlikte de en büyük kazanımın, katılımcıların ekipleri ve projeleriyle birlikte çalışan bir prototip ortaya koymaları ve girişimcilik yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmaları olduğunu vurguluyor.

Başvuru ve Katılım Bilgileri

Etkinliğe başvurular 1 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Tüm detaylı bilgilere ve başvuru formuna www.techstarsistanbul.com adresinden ulaşılabilir. Etkinlik dili Türkçe olup, Vibe Coding eğitimi İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

Techstars İstanbul, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunmayı sürdürürken, gelecek dönem etkinlikleriyle genç girişimcileri küresel bağlantılar, mentorluk fırsatları ve global ölçekte görünürlük ile desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.