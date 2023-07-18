Team Fortress 2, Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Kırdı

Valve'ın geliştirdiği Team Fortress 2, 250 binden fazla kişi tarafından aynı anda oynanarak eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı. 16 yıllık bir oyun için oldukça etkileyici olan bu rakam, yaz etkinliği ve yeni içeriklerin oyuncuları cezbetmesiyle gerçekleşti.

Valve'ın geliştirdiği ve ilk olarak 2017 yılında görücüye çıkardığı Team Fortress 2, ilginç bir başarıya imza attı. 16 yaşındaki online savaş oyunu, eş zamanlı oyuncuda kendi rekorunu kırarak 250 binden fazla kişi tarafından oynandı.

Team Fortress 2 eş zamanlı oyuncu sayısı zirvede

Team Fortress 2'nin piyasaya sürülmesinin üzerinden 10 yıldan fazla süre geçti. Ancak kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu kırarak dikkat çekmeyi başardı. SteamDB verilerine göre, 13 Temmuz'da 253 bin 997 kişi aynı anda Team Fortress 2 oynadı. Bu da şimdiye kadarki en fazla oyuncu sayısına ulaştığını gösteriyor.

Valve tarafından geliştirilen ikonik FPS oyunu, şu anda 140 binden fazla eş zamanlı oyuncuya sahip. Ayrıca son 24 saatte ise 175 binden fazla Steam kullanıcısı tarafından oynanmış. Apex Legends'in şu anda 300 bine yakın kişi tarafından oynandığını düşünürsek, bu rakamlar 16 yıllık bir oyun için oldukça etkileyici görünüyor.

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Team Fortress 2'nin oyuncu sayısındaki bu artışın Valve tarafından hazırlanan yaz etkinliğiyle yaşandı. Sınırlı süreli etkinlik; yeni haritalar, efektler, savaş boyaları ve karakter animasyonları dahil olmak üzere birçok yeni içerik getiriyor.

TF2'nin geliştirme ekibi tarafından yapılan bir duyuru, oyuncuların Steam Atölyesi'nde paylaştığı içeriklerin de bu güncellemeye dahil edildiğini ortaya çıkardı. Bu durum ise daha fazla oyuncunun TF2'ye merak duymasına yol açtı.

Oyunun PlayStation 3 sunucuları geçtiğimiz Nisan ayında kapatılmıştı. Buna rağmen Steam'de rekor kırıyor olması, Valve'ın bazı konularda acele etmiş olabileceği anlamına geliyor. Ancak TF2'nin Windows platformuna ve klavye+mouse oynanışına ağırlık verdiğini belirtelim.

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