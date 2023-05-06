TCG Anadolu İzmir'de yoğun ilgi gördü

DÜNYA'nın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, İzmir'de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonu olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler sabah saatlerinden itibaren Alsancak Limanı'nın önünde gemiyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce bekleyen vatandaşlar, 20'şerli gruplar halinde gemiye alındı.

İstanbul'da 140 binden fazla kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu, 3 gün önce geldiği İzmir Alsancak Limanı'nda da yoğun ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, limanın A kapısı önünde saatlerce bekleyen vatandaşları 20'şerli gruplar halinde içeri aldı.

Uğur Kılınç'ın babası Murat Kılınç da "Onur duyuyoruz kaç saat olursa olsun bekleyip göreceğiz. Yılların emeği var. Bu Türkiye'nin gururu. Çocuğumu getirdim görsün diye. Bizden sonra vatanı ve bu toprağı onlar devralacak. Onların da görmesi gerekir" ifadelerini kullandı.