Tayland'ın Çin'le İşbirliğiyle Geliştirdiği Deneysel Tokamak Cihazı Hizmete Girdi

Tayland'ın Çin'le işbirliği içinde geliştirdiği ilk deneysel tokamak cihazı Salı günü resmen hizmete girdi.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Plazma Fiziği Enstitüsü (ASIPP) ile Tayland Nükleer Teknoloji Enstitüsü (TINT) arasındaki işbirliğinin ürünü olan cihaz, Ocak ayında Tayland'a ulaşmış ve cihazın deneme çalışmalarına Mayıs ayında başlanmıştı.

TINT Yönetici Direktörü Thawatchai Onjun, cihazın faaliyete geçirilmesinin Tayland'ın nükleer füzyon uygulamaları alanındaki başarılarını ileriye taşıyacağını vurguladı.

SES 1 (Tayca): THAWATCHAI ONJUN, TINT Yönetici Direktörü:

"Tayland ve ASEAN bölgesine yönelik ilk deneysel tokamak cihazı projesi, füzyon bilimi alanında Çin ve Tayland arasındaki ortak işbirliği projesidir. Bu cihazdan sadece Tayland'da değil, aynı zamanda ASEAN'da da yararlanacağız."

ASIPP Direktörü Song Yuntao, Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in nükleer füzyon uygulamaları alanındaki araştırmalarının, açık ve dostane bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi.

SES 2 (Çince): SONG YUNTAO, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Plazma Fiziği Enstitüsü Direktörü:

"Açıklık, paylaşım ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ideallerine saygı duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının, birlikte çalışarak enerji gelişimini ileriye taşımalarını umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor. (XHTV)