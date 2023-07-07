Tarlalar Dron ile İlaçlanıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezindeki tarlalar dron kullanılarak ilaçlandı. İlaçlama çalışmaları, Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren özel bir firma iş birliğiyle gerçekleştirildi. Dronla yapılan ilaçlama, geleneksel yöntemlere göre daha verimli ve maliyet açısından avantajlı olduğu belirtildi.

Tarlalar dron ile ilaçlanıyor

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezindeki tarlalar dron kullanılarak ilaçlandı.

Merkezde ilaçlama çalışmalarını inceleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, ilaçlama çalışmaların Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren özel bir firma iş birliğiyle yapıldığını söyledi. Uslu yaptığı açıklamada, atıl kalan arazileri son teknoloji ürünleri kullanarak kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Bu alanda birçok çalışma yaptıklarını belirten Uslu, "2 yıl boyunca 50 dönüme yakın ekili alanı 600 dönüme çıkarttık. Üniversite sanayi iş birliğiyle Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren firmamızla 100 dönümlük mısır ve sebze alanımızı dronla ilaçlıyoruz. Verimin artırılması ve insan sağlığındaki oluşabilecek negatif etkileri önlemek açısından önemli bir uygulama oldu" ifadelerini kullandı.

Firma Yetkilisi Harun Varol da, dronla yapılan ilaçlama çalışmalarının geleneksel yöntemlere göre birçok avantaj sağladığı belirterek, şunları kaydetti:

"Geleneksel ilaçlama yönteminde bir nevi bitkiyi yıkayarak ilaçlama yapılıyor. Bu yüzden çok su kullanılıyor. Dron da gerek içindeki pompa sisteminin gerek kullanılan nozulların farklı olmasıyla daha ince vaziyette ilaç atımı sağlanıyor. Bunun da bitki yapraklarından çok daha kolay emdiği için normal ilaçlamaya nazaran yüzde 60 daha verimli bir ilaçlama gerçekleşmiş oluyor. Bununla beraber traktör tarlaya girdiğinde mahsulü doğal olarak lastikleri vasıtasıyla çiğniyor. Çiğnenen mahsul yok oluyor. Dron havadan ilaçlama yaptığı için verim kaybı olmuyor. Dronla ilaçlamak geleneksel traktör ilaçlamasına göre en az yüzde 35 ila 50 az maliyetle yapılıyor. 10 litrelik bir dron tek kalkışta on dekarlık bir alana ilaçlıyor. Bu alanı ilaçlama süresi yaklaşık 8 buçuk dakika civarında. Normal traktörle bu süreyi yakalamak mümkün değil. Böylece çiftçinin ortalama iki günde yapacağı işi dronla 3-4 saatte rahatlıkla bitirebiliyorsunuz" diye konuştu.