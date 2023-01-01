Taliban'ın ilk süperspor otomobili test sürüşünde!

Yaklaşık 25 yıl önce Afganistan'ın yüzde 90'ına yakınını ele geçiren Taliban, geçtiğimiz yılın eylül ayında yaptığı saldırının ardından ülkenin tamamında hakimiyet kurdu ve adını İslam Emirliği olarak değiştirdi. Bunun ardından birçok tartışmalı karara imza attı. Fakat bugün ilginç bir haberle gündeme geldi. İşte Afgan mühendisler tarafından geliştirilen ilk süperspor otomobil Mada 9…

Taliban, Mada 9 sürüş testine katıldı! Üretim ne zaman?

Taliban yetkilileri, Mada 9 isimli yeni Afgan üretimi süperspor otomobilin test sürüşüne ve fotoğraf çekimlerine katıldı. Aracı geliştiren mühendisler 5 yıllık çalışmanın sonunda nihayet önümüzdeki yılın ilk haftası bitmeden üretime hazır hale geleceğini söylüyor.

Mada 9 isimli süperspor otomobilin prototip çalışmaları pic.twitter.com/069FnWxmyF — M. Can AKA (@mcaka_17) December 31, 2022

Yukarıda paylaştığımız videolarda mühendislerin henüz tasarım aşamasındayken Bugatti Chiron benzeri bir otomobil yapmaya çalıştıkları görülüyor. Fakat süreç içerisinde esinlenilmiş de olsa özgün sayılabilecek farklı bir tasarım elde ediyorlar.

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Tabii otomobilin kullanmış olduğu motor, sürüş veya güvenlik özelliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşım yapılmadığı için yalnızca içten yanmalı motora sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Fakat sürüş videosunda görüldüğü üzere normal otomobillere kıyasla çok daha yüksek bir ivmelenmeye sahip.

Buna ek olarak, aracın arkasında henüz büyük bir otomotiv üreticisinin olmadığını söyleyelim. Proje şu an için Afganistan Navavari Teknik ve Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan mühendisler tarafından üretim sürecine doğru ilerletiliyor. Ayrıca ENTOP, Bilişim Bakanlığı ve Afganistan İnovasyon Merkezi tarafından destekleniyor.

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