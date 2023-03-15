System Shock Remake yine ertelendi! İşte çıkış tarihi

Orijinali 1994 yılına dayanan System Shock, Nightdive stüdyosu tarafından yeniden yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda ise yapımın bir demosu yayınlandı. Uzun süredir geliştirme aşamasında olan oyunun çıkışı yılan hikayesine dönerken bugün System Shock Remake resmi çıkış tarihi açıklandı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

System Shock Remake 30 Mayıs tarihinde çıkıyor!

İlk olarak 2015'te yapımına başlanan System Shock yeniden yapımı, 2019 yılında şirketin girdiği mali problemler nedeniyle geliştirilmeye devam edilmedi. Sonrasında tekrardan projenin başına geçen şirket, 2023 Mart ayını işaret etse de hedefi tutturamadı. Bugün yapılan açıklamayla ekip, oyunun 30 Mayıs tarihinde piyasaya sürüleceğini belirtti.

System Shock Remake, 1994 yapımı olan orijinal oyunu grafik ve oynanış anlamında geliştirirken nostaljik his verecek retro elementlerini de barındırıyor. Aksiyon türündeki önemli yapımlardan biri olan System Shock, cyberpunk bir evrende kontrolden çıkan bir yapay zekayla mücadelemizi konu alıyor. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği bulunuyor.

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Nightdive, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bekleyiş neredeyse sona erdi. 1994'teki çığır açan orijinal oyunun tam teşekküllü yeniden yapımı olan System Shock'un PC sürümü, bu yıl 30 Mayıs Salı günü satışa sunulacak. Oyunu Mart ayı sonuna kadar piyasaya sürmeyi umuyorduk, ancak bu bizim ulaşamayacağımız bir hedefti. Sonuçta biz sadece insanız (Shodan'ın aksine!)."

Açıklamalarına devam eden stüdyo, artık System Shock Remake'in gerçekten finale yaklaştığını ve önlerinde yalnızca yerelleştirme desteği, hata düzeltmeleri ve ince ayarlamalar kaldığını belirtti. Bunun ardından System Shock yeniden yapımı 399 TL ile Steam ve Epic Games Store üzerinden ön siparişe açıldı. Ön sipariş kampanyası olarak aynı firmanın System Shock 2: Enhanced Edition oyununu da ücretsiz alabiliyorsunuz.

System Shock Remake sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10 (yalnızca 64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (yalnızca 64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

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