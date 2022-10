Superman, yeni bilgisayarı için ekran kartı arıyor!

Superman karakterini canlandıran Henry Cavill, pandeminin başlarında kendi bilgisayarını toplaması ile oldukça çok konuşulmuştu. Yakın zamanda donanımlarını güncelleme hazırlığında olan Henry Cavill, karar vermeden önce tüm seçenekleri görmek istiyor.

Henry Cavill donanımını güncelliyor

Ekran kartı konusunda şu anda en güçlü konumda olan NVIDIA RTX 4090'ı gözüne kestiren Cavill, henüz tam olarak kararını vermiş değil. Ünlü oyuncu, RTX 4090'a karşı performans merakla beklenen yeni AMD ekran kartlarını da görmek istiyor.

AMD ise yeni ekran kartlarını 3 Kasım tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. Bu konuda Cavill'in yalnız olmadığını söylemek de yanlış olmayacaktır. Dünya genelinde birçok oyunsever, donanımlarını güncelleme yapmak için bu iki dev üreticinin ürünlerinin bire bir karşılaştırmasını görmeyi tercih ediyor.

Cavill'in işlemci tercihi de henüz netleşmiş değil. Şu anda AMD işlemcilere yakın olduğunu söyleyen ünlü aktör ancak yine de son kararını vermediğini belirtti. AMD yakın zamanda amiral gemisi işlemcisi Ryzen 9 7950X modelini tanıttı. Diğer yandan Intel de Raptor Lake işlemcileri ile oldukça iddialı durumda.

Donanımını yenilemeye hazırlanan Henry Cavill, AMD'yi tercih etmesi durumunda ise anakartını da değiştirmek zorunda kalacak. AMD, yaklaşık 6 yılın ardından Ryzen 7000 serisi işlemcilerinde anakart soketlerini değiştirmiş durumda. Diğer yandan Intel'in yeni nesil işlemcileri ise eski anakartları desteklemeye devam ediyor.

Henry Cavill bilgisayarı için en iyi donanımları aramaya devam ederken bazı parçaları ise şimdiden toplamış durumda. Yeni bir güç kaynağı ünitesi alan ünlü aktör aynı zamanda yeni donanımı için yeni sıvı soğutucusunu da Instagram üzerinden paylaşmıştı.

Ünlü oyunvu bilgisayarını tamamladığında ise nasıl bir canavara sahip olacağını hep beraber göreceğiz. Peki sizin ekran kartı ve işlemci tercihiniz ne olurdu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.