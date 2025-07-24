Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal'e katıldı! İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal'e katıldı! İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kurduğu yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'e eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'da katıldı. Bayraktar eşine "Sizi burada görmek, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu" ifadeleriyle hoş geldin dedi.

NEXT Teknofest Sosyal'e katılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a Selçuk Bayraktar, "Sizi burada görmek, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu" ifadeleriyle hoş geldin dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kurduğu yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal'e katıldı.

"HARİKA BİR DUYGU"

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ilk mesajı "Next Sosyal'e selam. Kendi hikayemizi, milli platformumuzda yazmak harika bir duygu" oldu.

HOŞ GELDİN MESAJI SELÇUK BAYRAKTAR'DAN GELDİ

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a ilk hoş geldin mesajı ise Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar paylaşımında "Sizi burada görmek, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu. Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal'e katıldı! İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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