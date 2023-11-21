Suicide Squad: Kill the Justice League Oyunu Fiyatıyla Şaşırttı

Epic Games Store'da yapılan bir hata sonucunda Suicide Squad: Kill the Justice League oyunu ücretsiz olarak dağıtıldı. Ancak oyunun gerçek fiyatı oldukça dikkat çekici.

Geçtiğimiz haftalarda ön sipariş süreci başlayan Suicide Squad: Kill the Justice League oyunu, Epic Games Store'da bir hata sonucunda herkese ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Bugün ise platform, bir hata daha yaptı gibi görünüyor. Suicide Squad: Kill the Justice League fiyatı oldukça dikkat çekti.

Suicide Squad: Kill the Justice League oyunu, Epic Games'te 1 milyon TL'ye satılıyor!

Bilmeyenler için Epic Games, Suicide Squad: Kill the Justice League oyununu geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla bedava dağıttı ve milyonlarca oyuncu bu fırsatı değerlendirerek oyunu kütüphanelerine ekledi. Aradan saatler geçtikten sonra platform, tahmin edebileceğiniz üzere oyunu kütüphanelerden kaldırmaya başladı.

Epic Games, bugün aynı oyun için ikinci defa hata yaparak dikkatleri üstüne çekti. Öyle ki Suicide Squad: Kill the Justice League oyununun ön sipariş fiyatı 999 bin 999 TL olarak girildi. Fiyatın saatlerdir aynı kalması yani hatanın düzeltilmemesi ise akıllarda soru işareti yarattı.

Suicide Squad: Kill the Justice League'den 20 dakikalık oynanış videosu!

Suicide Squad: Kill the Justice League sistem gereksinimleri

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak olan Suicide Squad: Kill the Justice League, aksiyon-macera türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye için 2 Şubat 2024'te piyasaya sürülecek oyunun satış sayfasına şu anda ülkemizden erişim sağlanamıyor. Suicide Squad: Kill the Justice League sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600 3.20 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

RAM: 16 GB

Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i7-10700K veya AMD Ryzen 7 5800 X3D

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2080 veya AMD RX 6800-XT (16 GiB)

RAM: 16 GB

Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

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