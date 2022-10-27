Street Fighter 6 beklenenden çok daha geç geliyor!

2022 yılının başında duyurulmasından bu yana Street Fighter en çok beklenen oyunların başında geliyor. 2022 yılının sonuna doğru yaklaşırken henüz popüler oyunun çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Oyunseverler bir süredir beklediği oyun beklenenden daha fazla gecikecek gibi görünüyor.

Street Fighter 6, 2023 yılının ikinci yarısında çıkabilir

Street Fighter'ın yapımcısı Capcom geçtiğimiz gün yıllık raporunu yayınladı. Ünlü oyun şirketi bu rapor ile birlikte Street Fighter'ın tanıtım zamanını ortaya çıkarmış olabilir. Şirket, mali yılın ikinci yarısında 'yeni bir büyük oyun' ifadeleri ile Street Fighter 6 bekleyenleri üzdü.

Resident Evil 4'ün kısa süre önce 24 Mart 2023'te piyasaya sürüleceği onaylanmasının ardından birçok oyunsever 2023 yılının ikinci yarısı için işaret edilen oyunun Street Fighter 6 olmasını bekliyor. Çoğu kişi ise Capcom'un yeni dövüş oyununu yılın ilk yarısında sunmasını bekliyordu.

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Capcom bu politikasıyla birçok kişiyi de şaşırtmayı başardı. Genellikle Street Fighter oyunlarını yılın başlarında sunan şirket, önümüzdeli yıl ise farklı bir strateji izleyecek gibi görünüyor. Uzun zamandır kapalı beta testinde olan ve birçok oynanış videosu yayınlanan Street Fighter 6'nın bu kadar gecikecek olması ise kafalarda soru işareti bırakmış durumda.

Street Fighter 6'nın piyasaya sunulmasının 2023 yılının ikinci yarısını bulacak olması şirketin diğer oyunlarının da gecikmesi anlamına gelebilir. Başlangıçta 2023 yılında piyasaya çıkması beklenen IP Pragmata'nın 2024 yılına ertelenmesi söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra Exoprimal oyunu için de aynı senaryonun yaşanabileceği konuşuluyor.

Tüm bunların dışında Capcom'un Street Fighter 6 oyunun yılın ikinci yarısına sarkıtması rakiplerine karşı da eliniz zayıflatabilir. Tekken 8 ve SNK's Garou: Mark of the Wolves 2 gibi oyunların yakın zamanda tanıtılacağı düşünüldüğünde, Street Fighter için zor günler geliyor olabilir.

Tabi ki tüm bu öngörüler Street Fighter 6'nın 2023 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi için geçerli. Street Fighter 6'ın hala Şubat ayında sunulma ihtimali de bulunuyor. Peki siz Street Fighter 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.