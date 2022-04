Steelseries, yeni fare modellerini tanıttı

Global espor ekipman markası Steelseries, MMO ve MOBA oyuncularının ilgisini çekecek yeni fare modellerini duyurdu. Dünyanın en hafif fareleri olarak bilinen Steelseries Aerox ailesine katılan yeni modeller oyunculara hız, hassasiyet ve esneklik sağlamak üzere özelleştirilebilir tuşları bir araya getiriyor.

Oyun ve e-spor çevre birimlerinde dünyanın önemli markalarından SteelSeries, bugün ödüllü Aerox ürünleri ailesine eklediği üç yeni fareyi tanıttı. Yeni ürünler, her oyuncu tarzına maksimum hassasiyet, hız ve konfor sağlayacak ultra hafif tasarımı ve özelleştirilebilir düğme seçeneklerini bir araya getiriyor.

Havacılık alanındaki inovasyonların yeni ürün kategorilerine gelişmiş teknolojiler ve tasarım iyileştirmeleri getirmesine benzer şekilde, ilk kez Aerox 3'te görülen ultra hafif ve yapısal tasarımlar, yeni Aerox 5, Aerox 5 Wireless ve Aerox 9 Wireless fareler sayesinde erişim alanlarını genişletiyor.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİRLİK VE HAFİFLİK ÖN PLANDA

Ultra hafif Aerox fare serisi, oyunculara daha hızlı, daha hassas ve daha az yorularak hareket etme becerisi kazandırıyor. Böylece oyun oturumu ne kadar uzun sürerse sürsün oyun seviyelerini korunabiliyor. Steelseries'in yeni ürünleri Aerox 5, Aerox 5 Wireless ve Aerox 9 Wireless'ta bulunan programlanabilir düğmeleri özelleştiriliyor ve oyuncular istedikleri her şeye erişim sağlıyor.

Fortnite veya League of Legends için kısayollar ve makrolardan, bir oyuncunun kendine özel tuş atamalarına yönelik senkronize RGB aydınlatmasına kadar, yeni Aerox fare serisi her türlü oyun tarzına veya ortama uyacak şekilde düzenlenebiliyor.

YENİ FARE MODELLERİNİN DETAYLAR

SteelSeries Aerox 5; 66 gramlık fare 9 programlanabilir düğme ile birleştirildi. Oyunculara gerçek çok yönlülük ve oynadıkları her oyuna veya türe anında uyum sağlama becerisi sunar. TrueMove Air sensörü ve yüzde 100 virgin kalitesinde PTFE ayaklar, her hareketin zahmetsiz olmasını ve nokta atışı doğrulukla izlenmesini sağlarken, Golden Micro IP54 anahtarlarımız da her atışın tam olarak oyuncunun istediği gibi olmasını sağlar. Parlak PrismSync Aydınlatma, 3 RGB bölgesi ve suya dayanıklı AquaBarrier™ IP54 güvenlik derecesi sunar; böylece dökülme ve kazalara karşı içiniz rahat olur.

SteelSeries Aerox 5 Wireless; kablosuz fare 74 g ağırlığındadır ve 180 saate kadar pil ömrü sunar. Sadece 15 dakikalık şarj, 40 saatten fazla kullanım süresi sağlar. Quantum 2.0 Kablosuz ve Bluetooth ile oyuncular, uzun süre, birden fazla cihazda kablosuz şekilde ultra hafif bir özgürlükle oynayabilir. 9 programlanabilir düğme ve TrueMove Air Sensörü rakipsiz hassasiyet ve doğruluk sunar.

Yeni modellere ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "SteelSeries Aerox 9 Wireless; kullanıcılara 12 programlanabilir başparmak düğmesine erişim sağlar ve sadece 89 g ağırlığındadır. Aerox 9 Wireless, bağlantı için Quantum 2.0 Kablosuz ve Bluetooth, yeni nesil Golden Micro IP54 Anahtarlar (80 milyon tıklama için derecelendirilmiş [diğer oyun farelerinde bulunan dayanıklılığın 3 katı]), bir TrueMove Air oyun sensörü ve IP54 dereceli AquaBarrier™ koruması kullanır. Oyuncuların daha uzun süre kablosuz oynamasını sağlamak için 180 saate kadar pil ömrü sunar ve hızlı şarj etme özelliği oyunculara sadece 15 dakika içinde 40 saatten fazla süre verir" bilgilerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Teknoloji