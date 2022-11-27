Steam tüm zamanların rekorunu kırdı!

Popüler dijital oyun platformu Steam, kullanıcı rekoru kırmaya devam ediyor. Valve'ın son verilerine göre Steam, kendi eş zamanlı kullanıcı sayısını geçmeyi başardı. CS: GO, Dota 2, Warzone 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends ve Lost Ark gibi ücretsiz oyunların başarıdaki katkısı oldukça büyük.

Steam en yüksek eş zamanlı kullanıcı sayısına ulaştı

ABD ve Avrupa ülkelerinde Şükran Günü kutlanırken, Steam yeni bir rekora ulaştı. Valve'ın resmi rakamlarına göre 26 Kasım Cumartesi 31 milyondan fazla oyuncu aynı anda Steam'deydi. Takip sitesi Steam Chart bu rakamın 31 milyon 349 bin 780 kişi olduğunu bildirdi.

SteamDB'ye göre eş zamanlı oyuncu rekoru kırıldığı sırada 9,3 milyon kullanıcı aktif olarak oyun oynuyordu. Son 24 saatte en çok oynanan oyunlar arasında ise CS: GO, Dota 2 ve PUBG: Battlegrounds gibi ücretsiz yapımlar öne çıkıyor. Bu listedeki ücretsiz olmayan oyunlar sadece Modern Warfare 2 ve Warzone 2.0'dı.

shiftdelete.net/steam-sonbahar-indirimi

Bu beş oyunun hemen arkasında GTA 5'in yer alması dikkat çekici görünüyor. 2024-2025 gibi GTA 6'nın çıkış yapacağını düşünürsek, Rockstar Games'in yeni oyun için neden yavaş davrandığını anlamak mümkün.

Şükran Günü ve yılbaşı tatili döneminde daha fazla oyuncunun Steam'e gelip gelmeyeceği belli değil, ancak eş zamanlı kullanıcı sayısı yavaşlayacak gibi durmuyor. Ayrıca Steam sonbahar indirimlerinin 29 Kasım'a kadar devam edeceğini belirtelim.