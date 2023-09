Kullanıcı sayısı ile dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de oyuncuları sevindiren kampanyalar bitmek bilmiyor. Son olarak platformda God of War ve Marvel's Spider-Man gibi AAA kalitede oyunların da dahil olduğu PlayStation Yayıncı İndirimleri başladı. İşte öne çıkan yapımlar…

Steam PlayStation Yayıncı İndirimleri başladı!

Steam'in en merakla beklenen etkinliklerinden birisi, hiç şüphesiz Yayıncı İndirimleri. Arada sırada gerçekleşen bu kampanya kapsamında popüler bir yayıncı seçiliyor ve ona ait bütün oyunlar indirime giriyor. Bu etkinlikte en çok AAA kalitede yapımlar öne çıkıyor.

Bu seferki yayıncı İndirimleri için PlayStation Studios seçildi. Bu kapsamda en popüler oyunlar arasında yer alan God of War fiyatı, yüzde 40 indirim ile birlikte 899 TL'den 539,40 TL'ye düştü. Söz konusu yapım geçtiğimiz aylarda zamlanarak oyuncuları bir hayli üzmüştü.

PlayStation Studios'a ait bir diğer oyun olan Marvel's Spider-Man Remastered fiyatı, yüzde 33 seviyesinde bir indirimin ardından 1.099 TL'den 736,33 TL'ye düştü. Öte taraftan hikayesi ile oyuncuları büyüleyen ve çıkışından itibaren en çok konuşulan oyunlardan biri olan The Last of US Part I ise 1.099 TL yerine 879,20 TL.

İşte PlayStation Yayıncı İndirimleri kapsamında indirime giren oyunlar;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı God of War899,00 TL539,40 TL (-40%)Marvel's Spider-Man Remastered1.099,00 TL736,33 TL (-33%)Marvel's Spider-Man: Miles Morales899,00 TL602,33 TL (-33%)The Last of US Part I1.099,00 TL879,20 TL (-20%)Returnal1.099,00 TL879,20 TL (-20%)Sackboy: Büyük Macera1.099,00 TL549,50 TL (-50%)UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu899,00 TL539,40 TL (-40%)Days Gone899,00 TL296,67 TL (-67%)Horizon Zero Dawn Complete Edition899,00 TL296,67 TL (-67%)Predator: Hunting Grounds549,00 TL137,25 TL (-75%)Everybody's Gone to the Rapture349,00 TL174,50 TL (-50%)HELLDIVERS Dive Harder Edition59,99 TL14,99 TL (-75%)

PlayStation Yayıncı İndirimleri, 7 Eylül saat 20.00 itibariyle son bulacak.

