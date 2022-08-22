Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanlar listesini açıkladı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam haftanın en çok satanlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 12 Ağustos'ta çıkış yapan ve tüm dünyada ses getiren Marvel's Spider-Man Remastered ise ikinci sıradaki yerini korudu.

Listenin üçüncüsü 11 Ağustos'ta çıkışını gerçekleştiren Cult of the Lamb olurken, dördüncü sırada 9 Ağustos'ta çıkış yapan Farthest Frontier yer aldı. Beşinci sırada ise Stray bulunuyor.

Sony'den Steam'e rakip geliyor olabilir!

Not: Bazı oyunların listede iki defa yer almasının nedeni farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklanabilir. Platform, burada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck

Marvel's Spider-Man Remastered

Cult of the Lamb

Farthest Frontier

Stray

FIFA 23

ELDEN RING

Ready or Not

Valve Index VR Kit

CS: GO Prime Status Upgrade (Paket)

Marvel's Spider-Man Remastered sistem gereksinimleri

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz veya AMD Ryzen5 1600, 3.2 Ghz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Marvel's Spider-Man Remastered beklentileri karşıladı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!