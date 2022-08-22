Steam haftanın en çok satanlar listesi
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Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanlar listesini açıkladı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!
Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…
Steam haftanın en çok satanlar listesi
Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 12 Ağustos'ta çıkış yapan ve tüm dünyada ses getiren Marvel's Spider-Man Remastered ise ikinci sıradaki yerini korudu.
Listenin üçüncüsü 11 Ağustos'ta çıkışını gerçekleştiren Cult of the Lamb olurken, dördüncü sırada 9 Ağustos'ta çıkış yapan Farthest Frontier yer aldı. Beşinci sırada ise Stray bulunuyor.
Sony'den Steam'e rakip geliyor olabilir!
Not: Bazı oyunların listede iki defa yer almasının nedeni farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklanabilir. Platform, burada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.
Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;
Steam Deck
Marvel's Spider-Man Remastered
Cult of the Lamb
Farthest Frontier
Stray
FIFA 23
ELDEN RING
Ready or Not
Valve Index VR Kit
CS: GO Prime Status Upgrade (Paket)
Marvel's Spider-Man Remastered sistem gereksinimleri
Önerilen:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz veya AMD Ryzen5 1600, 3.2 Ghz
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Marvel's Spider-Man Remastered beklentileri karşıladı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!