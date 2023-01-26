Steam dolandırıcılığına dikkat: Aldığınız oyun sahte çıkabilir!

İnsanların binbir zorluklarla kazandığı paralara göz diken dolandırıcılar her geçen gün adeta pes dedirten yeni yöntemlerle karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Bunlara bir yenisi kısa süre önce eklendi. Steam veya Epic Games Store gibi mağazalarda satışı bulunmayan, yalnızca kendi web sitesi üzerinden satılan popüler FPS oyunu dolandırıcılar tarafından Steam'e yüklendi. Kullanıcılar, resmi fiyat etiketinin yarısına satılan oyunu satın alarak indirdiklerinde ise adeta şoka uğradı.

Dolandırıcılar sahte Escape from Tarkov'u Steam'de listeledi

Dolandırıcıların kullanıcıları tuzağa düşürmek için kullandığı oyun Escape from Tarkov. Rus oyun stüdyosu Battlestate Games tarafından geliştirilen popüler FPS oyunu yukarıda da belirtildiği üzere yalnızca kendi web sitesi üzerinden 45 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

Oyun kısa süre önce beklenmedik bir şekilde 382 TL fiyatla Steam'de listelenmeye başladı. Ancak konuyla ilgili oyunun geliştiricisi Battlestate Games tarafından en ufak bir açıklama gelmediğini belirtelim. Oyuncular kendi web sitesinde yaklaşık 846 TL fiyat etiketine satılan FPS oyununu daha ucuza almak için platforma akın ederken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu! Daha çıkmadan yok sattı

Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB'ye baktığımızda platformda listelenen oyun sahte. Yani dolandırıcılar tarafından 2 boyutlu bir macera oyununun sayfasının Escape from Tarkov ile değiştirildiğini görüyoruz. Konuyu biraz daha açmak gerekirse söz konusu Steam sayfası yapımla ilgili oynanış videoları, geliştiricisinin adı ve görseller dahil birçok detayı yapısında barındırıyor. Tabii bu noktada oyunu 382 TL'ye satın alan kullanıcılar beklediklerinin aksine Escape from Tarkov ile değil de adı sanı bilinmeyen 2 boyutlu bir oyunla karşılaşıyorlar.

Kısa bir süreliğine platformda yayında kalan ve satılan sahte Escape from Tarkov, bu durumdan mağdur olan kullanıcıların uyarıları üzerine Steam tarafından fark edildi ve yayından kaldırıldı. Bu nedenle Steam gibi platformlarda da dolandırıcılık olaylarının yaşanabileceğini göz önüne alarak bir oyunu satın almadan önce ufak bir araştırma yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!