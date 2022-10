Steam'den interneti yavaş olan kullanıcılar için yeni özellik!

Popüler dijital oyun servisi Steam, kotalı veya yavaş internet bağlantısına sahip olan kullanıcılarına yönelik yeni bir özellik üzerinde çalışıyor olabilir. SteamDB'nin geliştiricisi Pavel Djundik tarafından keşfedilen yeni Steam kodları, şirketin tek bir internet hattı üzerinden birden fazla cihaza oyun kopyalamaya izin vereceğini gösteriyor.

Steam'e LAN üzerinden dosya transferi geliyor

Valve, taşınabilir el konsolu Steam Deck ile birlikte çok daha fazla cihaza yayılmaya başladı. Steam için geliştirilen yeni özellik ise peer-to-peer (eşler arası) Steam oyun transferini mümkün kılıyor. Yani oyuncular, internet tüketmeden aynı yerel ağ (LAN) üzerindeki bilgisayarlar arasında dosya transferi yapabilecek.

Valve is seemingly working on peer-to-peer Steam downloads on LAN. pic.twitter.com/o6fXYo7gHK — Pavel Djundik (@thexpaw) October 27, 2022

LAN dosya transferinin Ethernet kablosuyla veya kablosuz şekilde yapılabildiğini belirtmek gerekiyor. Steam'in hangi LAN aktarımını destekleyeceği ise belirsiz. Djundik, öncelikle Steam Deck sahiplerinin bu özelliğe erişebileceğini ve oyunlarını bilgisayarlardan kopyalayabileceğini tahmin ediyor. Steam'deki kodlara göre dosya transferi yaparken Steam Guard'ı bile atlamak mümkün olacak.

Günümüzdeki birçok oyunun dosya boyutu kotalı internet paketleri için devasa boyutta. Bu durum göz önüne alındığında, oyunları yerel ağ üzerinden kopyalamak ayda yüzlerce gigabayt internet tasarrufuna imkan tanıyabilir.

Steam'in LAN transfer desteği Valve için de bir kazanç sağlayacak. Şirketin sunucu maliyetleri ve Steam'den dosya indiren kullanıcı sayısı azalacak. Böylece büyük oyunların çıkış yaptığı tarihlerdeki tıkanıklığın da önüne geçmiş olacak.

Geçtiğimiz günlerde eş zamanlı kullanıcı sayısında 30 milyonu aşarak yeni bir rekora imza atan Steam, kısa süre önce Türkiye'deki oyunculara fazlasıyla üzecek bir karar aldı. Platform, önerilen dolar kurunu 10 TL'ye çıkardı. Durum böyle olunca oyun fiyatları da tavan yaptı.

