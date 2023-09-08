Steam'de Red Dead Redemption 2 ve diğer oyunlar indirimde!

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de başlayan bir kampanya kapsamında popüler oyunlar arasında yer alan Red Dead Redemption 2 başta olmak üzere AAA kalitede pek çok oyun indirim ile buluştu. Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed, Dark Souls ve dahası Steam'de indirimde!

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de başlayan bir kampanya kapsamında popüler oyunlar arasında yer alan Red Dead Redemption 2 başta olmak üzere AAA kalitede pek çok oyun indirim ile buluştu.

Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed, Dark Souls ve dahası Steam'de indirimde!

En son kampanya ile birlikte Red Dead Redemption 2 'nin fiyatı, yüzde 67 oranında indirim ile 1.150,00 TL'den 379,50 TL'ye düştü. Geçtiğimiz aylarda zamlanarak oyuncuları bir hayli üzen yapım, bir zamanlar 98,67 TL'ye alınabiliyordu.

Öte taraftan geçtiğimiz yılın sonlarına doğru piyasaya sürülen Assassin's Creed Valhalla, yüzde 75 indirimle 699,00 TL yerine 174,75 TL'ye alınabilir. Aksiyon türündeki Dark Souls 3 ise 899,00 TL'den 449,50 TL'ye düştü.

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Steam'de şu anda indirimde olan popüler oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı Red Dead Redemption 21.150,00 TL379,50 TL (-67%)Assassin's Creed Valhalla699,00 TL174,75 TL (-75%)Sniper Elite 489,00 TL8,90 TL (-90%)HITMAN 3419,00 TL209,50 TL (-50%)Sniper Elite 5549,00 TL164,70 TL (-70%)Dark Souls 3899,00 TL449,50 TL (-50%)Titanfall 2199,00 TL19,90 TL (-90%)Need for Speed Heat499,99 TL49,99 TL (-90%)Need for Speed Unbound1.199,99 TL359,99 TL (-70%)Sifu289,00 TL173,40 TL (-40%)Sid Meier's Civilization 6219,00 TL21,90 TL (-90%)Witch It190,00 TL47,50 TL (-50%)Among Us42,99 TL30,09 TL (-30%)Atomic Heart699,00 TL461,34 TL (-34%)SnowRunner150,00 TL75,00 TL (-50%)A Plague Tale: Requiem 650,00 TL325,00 TL (-50%)Titanfall 2199,00 TL19,90 TL (-90%)F1 231.599,99 TL959,99 TL (-50%)Outlast190,00 TL28,50 TL (-85%)INSIDE130,00 TL13,00 TL (-90%) —

İndirime giren oyunlar arasından hale zamlanmayan Sniper Elite 4 ve ShowRunner gibi yapımlar oldukça dikkat çekti.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Satın almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.