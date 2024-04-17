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Steam'de En Popüler PC Oyunları

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SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Mayıs 2024 itibariyle en popüler PC oyunları sıralaması açıklandı. Counter-Strike 2 listenin başında yer alırken, PUBG: BATTLEGROUNDS ikinci sırada yer alıyor. Helldivers 2 üçüncü sırada bulunuyor. Steam Deck ise dördüncü sırada yer alıyor. RimWorld, RimWorld - Anomaly ve Apex Legends ise diğer popüler oyunlar arasında yer alıyor.

Oyun dünyasındaki değişim tüm hızıyla devam ediyor. Gün geçtikçe yeni bir yapımın piyasaya sürüldüğü sektörde bazen oyunlar öylesine popüler oluyor ki aylarca adından söz ettiriyor. Peki Mayıs 2024 itibariyle oyun sektöründeki en popüler yapımlar hangileri? İşte Steam en popüler PC oyunları!

Steam en popüler PC oyunları listesi – Güncel

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanları listesini kısa bir süre önce güncelledi. Buna göre geçen haftalarda liderliği geri alan Counter-Strike 2 bu hafta da en üst sırada karşımıza çıktı. Listenin ikinci sırasında ise PUBG: BATTLEGROUNDS yer alıyor.

Listenin üçüncüsü Helldivers 2. Dördüncü sırada Valve'ın el konsolu Steam Deck bizleri karşılıyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi maalesef mevcut değil. Beşinci sırada RimWorld ve altıncı sıradaysa RimWorld – Anomaly yer alıyor. Son olarak yedinci sırada Apex Legends bulunuyor.

Bu oyun, daha çıkmadan Steam'in en çok satanı oldu!

İşte geçen hafta Steam platformundaki en popüler PC oyunları:

Counter-Strike 2

PUBG

Helldivers 2

Steam Deck

RimWorld

RimWorld – Anomaly

Apex Legends

Destiny 2

Fallout 4

NARAKA: BLADEPOINT

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Bunun yanı sıra listedeki hangi oyunları deneyimlediniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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