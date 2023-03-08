Steam'de en çok satanlar belli oldu: Bu oyun liderliği geri aldı!

Dünyanın en büyük dijital oyun satış platformu Steam, düzenli olarak en çok satan ve en çok oynanan oyunları paylaşıyor. Böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak platform, 28 Şubat – 7 Mart tarihleri aralığında en çok satanları listeledi.

Steam'de en çok satan oyun, CS: GO oldu!

Bu haftanın en çok satan oyunu Counter-Strike: Global Offensive oldu. Söz konusu yapım, geçtiğimiz hafta liderliği Sons Of The Forest'a kaptırdı. Bu hafta ise tekrardan birinciliğe adını yazdırdı. Valve tarafından geliştirilen oyun, 552 haftadır çok satanlar listesinde yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Sons Of The Forest ise en çok satan ikinci oyun oldu. Bu pek de şaşkınlıkla karşılanmadı çünkü geliştiricisi, yakın zamanda oyunun bir günde 2 milyondan fazla sattığını açıklamıştı.

Steam açıkladı: Oyuncular hangi ekran kartını kullanıyor?

28 Şubat – 7 Mart tarihleri aralığında Steam'de en çok satan oyunlar