Steam'de en çok satanlar belli oldu: Bu oyun liderliği geri aldı!
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Steam, 28 Şubat - 7 Mart tarihleri aralığında en çok satan oyunları paylaştı. CS: GO, birinciliği geri aldı.
Dünyanın en büyük dijital oyun satış platformu Steam, düzenli olarak en çok satan ve en çok oynanan oyunları paylaşıyor. Böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak platform, 28 Şubat – 7 Mart tarihleri aralığında en çok satanları listeledi.
Steam'de en çok satan oyun, CS: GO oldu!
Bu haftanın en çok satan oyunu Counter-Strike: Global Offensive oldu. Söz konusu yapım, geçtiğimiz hafta liderliği Sons Of The Forest'a kaptırdı. Bu hafta ise tekrardan birinciliğe adını yazdırdı. Valve tarafından geliştirilen oyun, 552 haftadır çok satanlar listesinde yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Sons Of The Forest ise en çok satan ikinci oyun oldu. Bu pek de şaşkınlıkla karşılanmadı çünkü geliştiricisi, yakın zamanda oyunun bir günde 2 milyondan fazla sattığını açıklamıştı.
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28 Şubat – 7 Mart tarihleri aralığında Steam'de en çok satan oyunlar
Satanlar Listesinde? Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!
SıraOyunFiyatıKaç Haftadır Çok
28 Şubat Steam Teknoloji Haberler
Satanlar Listesinde?1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz5522Sons Of The Forest280,00 TL23Destiny 2Oynaması Ücretsiz804FIFA 23699,99 TL335Hogwarts Legacy699,00 TL126Atomic Heart699,00 TL97Call of Duty: Modern Warfare II1.099,00 TL398Wo Long: Fallen Dynasty899,00 TL89Resident Evil 4563,47 TL910Metro Exodus46,75 TL (-75%)111Assassin's Creed Valhalla230,67 TL (-67%)112Apex LegendsOynaması Ücretsiz12213Tom Clancy's Rainbow Six Siege91,60 TL (-60%)38114ELDEN RING599,00 TL7015Black DesertOynaması Ücretsiz8916Destiny 2: Lightfall449,00 TL317Far Cry 560,75 TL (-85%)118MONSTER HUNTER RISE187,67 TL (-50%)1119Anno 1800174,75 TL (-75%)120Rust308,00 TL48221PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz31122Hunt: Showdown43,60 TL (-60%)6723Resident Evil Village134,50 TL (-50%)124Baldur's Gate 3249,00 TL1425The Last of US Part I599,00 TL1026Red Dead Redemption 2379,50 TL (-67%)127Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint53,80 TL (-80%)128WarframeOynaması Ücretsiz1429Deep Rock Galactic51,15 TL (-67%)130Dota 2Oynaması Ücretsiz27531Portal 2105,00 TL132Grand Theft Auto V276,00 TL (-62%)42533The Forest32,00 TL45834Lost ArkOynaması Ücretsiz6135NBA 2K23439,60 TL (-60%)436LEGO Star Wars: The Skywalker Saga139,60 TL (-60%)137OCTOPATH TRAVELER II599,00 TL438EA Play8,00 TL (-80%)13239Watch Dogs: Legion63,00 TL (-80%)140Football Manager 2023599,00 TL2641Mafia: Definitive Edition259,00 TL342Borderlands 3309,00 TL343Devil May Cry 598,50 TL (-67%)144Ready or Not99,00 TL6445Assassin's Creed® Odyssey174,75 TL (-75%)146Euro Truck Simulator 2149,00 TL47247Monster Hunter: World149,25 TL (-50%)148Dead by Daylight59,60 TL (-60%)6649Resident Evil 7 Biohazard81,00 TL (-60%)150Resident Evil 3100,87 TL (-75%)1
Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!