Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu! İşte liste

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Kıyasıya rekabet oluşan listede şaşırtıcı isimler var.

Dünyanın en büyük dijital oyun satış mağazası olan Steam, düzenli olarak en çok satılan oyunları paylaşıyor. Her hafta güncellenen liste, 100 oyundan oluşuyor ve kıyasıya rekabet barındırıyor. Şimdi ise 7- 14 Mart tarihleri arasında Steam en çok satan oyunlar listesi belli oldu. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Sıra değişmedi: CS: GO, Steam'de en çok satan oyun rolünü korudu!

Geçtiğimiz günlerde tüm zamanların eş zamanlı en çok oyuncu sayısı rekorunu kıran yapım, 1 milyon 412 bin 183 oyuncuyla zirvedeydi. Bu hafta da satış anlamında zirvede olan yapım, yıllara adeta meydan okuyarak eskimiyor. Bu başarının arkasında geçen hafta ortaya çıkan CS: GO 2 söylentileri olabilir.

İkinci sırada ise yine Oynaması Ücretsiz bir yapım olan Apex Legends bulunuyor. Çevrim içi battle-royale türündeki oyun, sürekli aldığı güncellemeler ve sunduğu yeni karakterlerle aktif kalmayı başararak listede ikinci sırada yer alıyor.

Bu oyun artık alınmaz: Steam'den devasa zam!

İşte Steam en çok satan oyunlar listesi: