Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu! İşte liste
Teknoloji Haberleri
Her hafta olduğu gibi bu hafta da Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Kıyasıya rekabet oluşan listede şaşırtıcı isimler var.
Dünyanın en büyük dijital oyun satış mağazası olan Steam, düzenli olarak en çok satılan oyunları paylaşıyor. Her hafta güncellenen liste, 100 oyundan oluşuyor ve kıyasıya rekabet barındırıyor. Şimdi ise 7- 14 Mart tarihleri arasında Steam en çok satan oyunlar listesi belli oldu. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.
Sıra değişmedi: CS: GO, Steam'de en çok satan oyun rolünü korudu!
Geçtiğimiz günlerde tüm zamanların eş zamanlı en çok oyuncu sayısı rekorunu kıran yapım, 1 milyon 412 bin 183 oyuncuyla zirvedeydi. Bu hafta da satış anlamında zirvede olan yapım, yıllara adeta meydan okuyarak eskimiyor. Bu başarının arkasında geçen hafta ortaya çıkan CS: GO 2 söylentileri olabilir.
İkinci sırada ise yine Oynaması Ücretsiz bir yapım olan Apex Legends bulunuyor. Çevrim içi battle-royale türündeki oyun, sürekli aldığı güncellemeler ve sunduğu yeni karakterlerle aktif kalmayı başararak listede ikinci sırada yer alıyor.
Bu oyun artık alınmaz: Steam'den devasa zam!
İşte Steam en çok satan oyunlar listesi:
Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Steam en çok satan oyunlar listesinde sizin favori oyununuz hangisi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
SıraOyunFiyatı1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz2 Apex LegendsOynaması Ücretsiz3Sons of The Forest280,00 TL4FIFA 23699,99 TL5Call of Duty: Modern Warfare II1.099.00 TL6Tom Clancys's Rainbow Six Siege229,00 TL7Resident Evil 4887.298Destiny 2 Oynaması Ücretsiz9Hogwarts Legacy699,00 TL10Dead by Daylight59,60 TL (-50%)11MONSTER HUNTER RISE187,67 (-50%)12Atomic Heart699,00 TL13Detroit: Become Human142,00 TL14Dota 2Oynaması Ücretsiz15The Last of US Part I599,00 TL16Battlefield 2042179,99 TL (-70%)17Red Dead Redemption 2379,50 TL (-67%)18Resident Evil Village134,50 TL (-50%)19Contraband Police 167,20 TL (-12%)20Call of Duty: Black Ops Cold War499,50 TL (-50%)
14 Mart Steam Teknoloji Haberler
Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Steam en çok satan oyunlar listesinde sizin favori oyununuz hangisi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.