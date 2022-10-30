Steam Cadılar Bayramı indirimlerinde en çok satılan oyunlar!
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Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Burada dikkatleri çeken ise Cadılar Bayramı indirimde olan yapımlar oldu.
Steam, düzenli olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine çeken yapım, henüz yeni çıkmasına rağmen adını ilk sıraya yazdırmayı başaran Call of Duty: Modern Warfare II oldu. İşte tüm liste…
Steam, Cadılar Bayramı indirimlerinde en çok satanları açıkladı!
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında Call of Duty serisinin yeni çıkan, fakat ön sipariş dönemindeyken de satış rekoru kıran oyunu oldu. Hemen arkasında ise yüzde 50 indirime girdiği için tekrar yükselişe geçen Cybetpunk 2077 buluyor.
Listenin 3. sırasında ise bu yıl son kez göreceğimiz FIFA 23 bulunuyor. Bu seri önümüzdeki yıldan itibaren farklı bir isimle aramıza katılacak. Benzer bir şekilde indirim sürecinde parlayan RDR2 4. sıraya, ücretsiz olan CS: GO ise 5. sıraya oturuyor. İşte Cadılar Bayramı süresinde en çok indirilenler…
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SıraOyunFiyat1Call of Duty®: Modern Warfare® II1.099,00 TL2Cyberpunk 2077249,00 TL 124,50 TL3EA SPORTS™ FIFA 23699,99 TL4Red Dead Redemption 2299,00 TL 149,50 TL5Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz6Dota 2Oynaması Ücretsiz7Victoria 3249,00 TL8Marvel's Spider-Man Remastered499,00 TL 399,20 TL9Resident Evil Village269,00 TL 201,75 TL10God of War329,00 TL 263,20 TL11Football Manager 2023599,00 TL 479,20 TL12Days Gone329,00 TL 131,60 TL13Grand Theft Auto V: Premium Edition208,99 TL 77,33 TL14Grand Theft Auto V208,99 TL 77,33 TL15Dying Light99,00 TL 19,80 TL16Dying Light 2 Stay Human408,00 TL 204,00 TL17Dying Light – Halloween Bundle408,00 TL 204,00 TL18Lost ArkOynaması Ücretsiz19DayZ259,99 TL 155,99 TL20The Forest32,00 TL 8,00 TL21Rust308,00 TL 206,36 TL22Hunt: Showdown109,00 TL 54,50 TL23Mount & Blade II: Bannerlord349,99 TL 279,99 TL24Resident Evil Village Gold Edition335,00 TL25The Witcher® 3: Wild Hunt59,99 TL 11,99 TL26The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition74,99 TL 14,99 TL27Dead by Daylight99,00 TL 39,60 TL28PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz292022 Resident Evil Halloween Pack1.278,50 TL 425,18 TL30Destiny 2Oynaması Ücretsiz31Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) – Protector Paketi159,00 TL32New World177,50 TL33Resident Evil Village – Winters' Expansion135,00 TL34Ready or Not99,00 TL35Apex Legends™Oynaması Ücretsiz36Tom Clancy's Rainbow Six® Siege89,00 TL37Resident Evil 4Ön Sipariş 563,47 TL38The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition349,00 TL 87,25 TL39Nioh 2 – The Complete Edition249,00 TL 149,40 TL40Ghostrunner169,00 TL 59,15 TL41Disco Elysium – The Final Cut61,00 TL 15,25 TL42UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu499,00 TL43DayZ Livonia Edition339,98 TL 194,38 TL44Persona 5 Royal699,00 TL45World War Z: Aftermath61,00 TL 30,50 TL46Phasmophobia23,00 TL 18,40 TL47Forza Horizon 5599,00 TL48ELDEN RING599,00 TL49Wallpaper Engine34,99 TL50Project Zomboid32,00 TL 21,44 TL51RimWorld57,00 TL52Black Desert19,00 TL 5,70 TL53Hades40,00 TL 24,00 TL54Sea of Thieves61,00 TL55Stellaris79,00 TL 19,75 TL56Chivalry 261,00 TL 36,60 TL57Arma 3169,00 TL 42,25 TL58Outlast 250,00 TL 7,50 TL59The Sims™ 4Oynaması Ücretsiz60Resident Evil 3403,50 TL 121,05 TL61DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT99,00 TL 59,40 TL62Mass Effect™ Legendary Edition599,99 TL 245,99 TL63Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition75,00 TL 30,00 TL64Ori and the Will of the Wisps50,00 TL 16,50 TL65WarframeOynaması Ücretsiz66Resident Evil 2403,50 TL 121,05 TL67Hollow Knight24,00 TL 12,00 TL68Granblue Fantasy: Versus32,00 TL 12,80 TL69SCUM57,00 TL 28,50 TL70Knight OnlineOynaması Ücretsiz71Inscryption78,50 TL 29,30 TL72NBA 2K23699,00 TL 468,33 TL73Farming Simulator 22269,00 TL 215,20 TL74Outlast32,00 TL 4,80 TL75EA Play39,99 TL76F1® 22599,99 TL 299,99 TL77Age of Empires II: Definitive Edition56,25 TL 22,50 TL78Baldur's Gate 3249,00 TL79Stellaris: Ultimate Bundle512,00 TL 226,93 TL80Euro Truck Simulator 2326,00 TL 81,50 TL81V Rising32,00 TL 25,60 TL82STAR WARS Jedi: Fallen Order™279,99 TL 55,99 TL83Marvel's Spider-Man: Miles MoralesÖn Sipariş 499,00 TL84Cult of the Lamb160,00 TL 128,00 TL85Hearts of Iron IV79,00 TL86The Walking Dead: The Telltale Definitive Series77,00 TL 30,80 TL87STAR OCEAN THE DIVINE FORCE499,00 TL88UNDECEMBEROynaması Ücretsiz89BrawlhallaOynaması Ücretsiz907 Days to Die39,00 TL 11,70 TL91Resident Evil 7 Biohazard202,50 TL 101,25 TL92Raft31,00 TL93Age of Empires IV: Anniversary Edition299,00 TL94World War Z: Aftermath – Deluxe Edition82,00 TL 44,14 TL95Psychonauts 292,00 TL 46,00 TL96Age of Empires III: Definitive Edition32,00 TL 12,80 TL97The Elder Scrolls® Online179,00 TL98RimWorld – Biotech60,00 TL99Don't Starve Together24,00 TL 8,16 TL100Ori: The Collection60,50 TL 24,30 TL
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