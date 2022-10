Steam Cadılar Bayramı indirimlerinde en çok satılan oyunlar!

Steam, düzenli olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine çeken yapım, henüz yeni çıkmasına rağmen adını ilk sıraya yazdırmayı başaran Call of Duty: Modern Warfare II oldu. İşte tüm liste…

Steam, Cadılar Bayramı indirimlerinde en çok satanları açıkladı!

Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında Call of Duty serisinin yeni çıkan, fakat ön sipariş dönemindeyken de satış rekoru kıran oyunu oldu. Hemen arkasında ise yüzde 50 indirime girdiği için tekrar yükselişe geçen Cybetpunk 2077 buluyor.

Listenin 3. sırasında ise bu yıl son kez göreceğimiz FIFA 23 bulunuyor. Bu seri önümüzdeki yıldan itibaren farklı bir isimle aramıza katılacak. Benzer bir şekilde indirim sürecinde parlayan RDR2 4. sıraya, ücretsiz olan CS: GO ise 5. sıraya oturuyor. İşte Cadılar Bayramı süresinde en çok indirilenler…