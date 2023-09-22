Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Erzincan'da görüntülendi. Erzincan merkezde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular izleyenleri heyecanlandırdı.

Starlink uyduları Erzincan semalarında görüntülendi

ERZİNCAN - Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Erzincan'da görüntülendi.

Erzincan'da Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşlar tarafından gökyüzünde merakla izlendi. Erzincan merkezde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular izleyenleri heyecanlandırdı. Görüntüde tek sıra halinde ilerleyen uydular bir süre sonra yanlarından gecen tek ışık sonrası gözden kayboldu.