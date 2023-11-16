Oyun dünyasının dinamik ortamında, Bethesda'nın iki ay kadar önce piyasaya sürdüğü uzayda geçen RPG oyunu Starfield, Steam'de beklenmedik bir düşüş yaşıyor. Başlangıçta "bugüne kadarki en büyük Bethesda oyunu çıkışı" unvanını kazandıran güçlü bir çıkışa rağmen, mevcut Steam istatistikleri daha fazla oyuncunun 'eski bir dostta teselli aradığını' ortaya çıkardı.

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Son veriler itibariyle, şu anda Steam'de toplam 15.386 oyuncu Skyrim ile ilgili maceralara katılıyor. Bu sayı 2011 orijinal sürümünde 1.610, 2016 Özel Sürümünde ise 13.776 oyuncuyu kapsıyor. Özellikle, her iki Skyrim sürümünün toplam 24 saatlik zirvesi 25.181 oyuncu ve VR oyuncuları hesaba katıldığında bu rakam daha da yükseliyor.

Bunun tam aksine, merakla beklenen uzay keşif oyunu Starfield şu anda yıldızlararası manzaralarında gezinen 11.563 oyuncuya sahip. Starfield için 24 saatlik zirve 23.920 oyuncuya ulaşsa da, oyunun ivmesinin ilk dalgalanmanın ardından azaldığı görülüyor.

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Starfield piyasaya sürüldüğünde 330.723 oyuncuyla tüm zamanların Steam zirvesine ulaşarak her iki Skyrim sürümünü de geride bırakmış olsa da, grafik ömür boyu oyuncu sayısında bir düşüş olduğunu gösteriyor. İlk başarısına ve Steam'de Skyrim'in eş zamanlı oyuncu rekorunu kırmasına rağmen, Starfield'ın platformdaki mevcut oyuncu tabanı azaldı.

Game Awards adaylıkları, Starfield'ın çoğu kategoride yer almamasıyla değişen gelgitleri daha da vurguluyor. Oyun, Baldur's Gate 3 ve Final Fantasy 16 gibi diğer büyük sürümlerle birlikte En İyi RPG kategorisinde yarışarak yalnızca bir adaylık elde etti.

Steam rakamları oyun dünyasının belirli bir görüntüsünü sunarken, Xbox konsolları ve Game Pass rakamlarının farklı bir bakış açısı sunabileceğini de unutmamak gerek. Bununla birlikte, Steam'de Starfield ve Skyrim için oyuncu tabanlarının yan yana gelmesi, özellikle de çok daha eski Skyrim'in aksine Starfield'ın yeni piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, dikkat çekiyor.

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