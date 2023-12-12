Yıldız Savaşları olarak da bilinen efsanevi seri Star Wars'un izleme sırası hakkında detaylı bilgiler. Serinin çıkış yılına göre izleme sırası ve hikayeye göre izleme sırası açıklanıyor.

Yıldız Savaşları olarak da bilinen efsanevi seri Star Wars oldukça eski bir yapım diyebiliriz. İlk filmi Star Wars Bölüm 1: Gizli Tehlike olarak 1999 yılında vizyona giren serinin toplamda 9 filmi bulunmakta. Bu seriyi izlemek isteyenler için 2 farklı sıralama ortaya çıkıyor ilki seri filmlerinin çıkış yılına göre izleme sırası bir diğeri de hikayeye göre izleme sırası. Peki Star Wars serisi hangi sırayla izlenir? İşte Star Wars serisi izleme sırası ve detayları…

Star Wars serisi hangi sırayla izlenir? Star Wars izleme sırası!

George Lucas tarafından yaratılmış olan Star Wars serisi tüm dünyada ilk olarak filmleriyle daha sonrasında da çizgi romanları, çizgi filmleri, oyuncakları ve kostümleriyle birlikte popülerleşti. Serinin aslında ilk üçlemesi 1977 yılında Star Wars Bölüm 4: Yeni Bir Umut ile başladı ve devamında Star Wars Bölüm 5: İmparator (1980), Star Wars Bölüm 6: Jedi'ın Dönüşü (1983) filmleri geldi.

Serinin sıra olarak ilk filmi ise 1999 yılında yayınlanan Star Wars Bölüm 1: Gizli Tehlike filmi. Peki sıralar bu kadar karışmışken filmin izleme sırası hangisi? "Star Wars serisi hangi sırayla izlenir?" sorusuna cevabımız bu şekilde:

Çıkış yılına göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi

Çıkış yılına göre ara filmlerle Star Wars izleme sırası:

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Han Solo : Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi

Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenir? İşte sıralaması!

Hikayeye göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi

Ara filmlerle hikayeye Göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi

Hikayeye göre diziler ve ara filmlerle izleme sırası:

Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike

Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı

Klon Savaşları

Star Wars: Bölüm III – Sith'in İntikamı

The Bad Batch

Obi-Wan Kenobi

Andor

Asiler

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut

Star Wars: Bölüm V – İmparator

Star Wars: Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü

The Mandalorian

The Book of Boba Fett

Resistance

Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor

Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi

Star Wars: Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi