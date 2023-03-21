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Star Wars Jedi: Survivor için heyecanlandıran fragman!

Teknoloji Haberleri

Star Wars Jedi: Survivor için heyecanlandıran fragman!

EA, Star Wars Jedi: Survivor ile ilgili oyuncuları bir hayli heyecanlandıracak yeni bir fragman yayınlandı.

Star Wars hayranlarının merakla beklediği Star Wars Jedi: Survivor için nefesler tutuldu. 2019'da gelen ve önemli satış rakamlarına imza atan Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı niteliğindeki oyun önümüzdeki birkaç ay içerisinde resmen oyunseverlerle buluşacak. EA, oyunla ilgili kısa süre önce oyuncuları bir hayli heyecanlandıracak yeni bir fragman yayınlandı. İşte Star Wars Jedi: Survivor fragmanı!

Star Wars Jedi: Survivor için yeni fragman yayında

Cal Kestis'in hikayesi, Respawn Entertainment'ın Lucasfilm Games ile iş birliğiyle geliştirdiği, tüm galaksiyi kapsayan üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu Star Wars Jedi: Survivor'da devam ediyor. Yukarıda da belirtildiği gibi 2019'da çıkış yapan Star Wars Jedi: Fallen Order'daki olaylardan 5 yıl sonrasını konu alan oyun, imparatorluk tarafından galaksinin dışına itilen ve hayatta kalan son Jedi Şövalyelerinden biri olan Cal'in mücadelesine, kısacası yeniden doğuşuna odaklanacak.

Star Wars Jedi: Survivor 28 Nisan 2023 tarihinde PlayStation 5, Windows ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yapacak. Son olarak şu an için ön sipariş sürecinde olduğunu belirtelim.

Star Wars Jedi: Survivor geliyor! İşte çıkış tarihi

Star Wars Jedi: Survivor sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10-64 bit

İşlemci: Intel Core i7-7700 veya Ryzen 5 1400

Ekran kartı: GTX 1070 veya Radeon RX 580

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 130 GB kullanılabilir alan

Bağlantı: Geniş bant internet bağlantısı

DirectX: Sürüm 12

Tavsiye edilen:

İşletim sistemi:  Windows 10 64-bit

İşlemci:  Intel Core i5 11600K veya Ryzen 5 5600X

Ekran kartı:  RTX 2070 veya RX 6700 XT

RAM:  16 GB

Depolama alanı:  130 GB kullanılabilir alan

Bağlantı:  Geniş bant internet bağlantısı

DirectX:  Sürüm 12

Dilerseniz oyunla ilgili daha önce yayınlanan fragmana aşağıdan göz atabilirsiniz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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