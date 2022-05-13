Star Wars Değil, Dune Spıce Wars!

Merhaba değerli bilim kurgu severler. Bu sefer kitap incelemelerinin biraz dışına çıkıp Shiro Games'in erken erişim olarak yayınladığı RTS (Real Time Strategy) ve 4X (eXplore, eXpand, eXploit ve eXterminate) türünün örneği olan yeni Dune oyununu inceleyeceğiz.

Özellikle filimin başarısından sonra Dune hype'ı almış başını giderken bu coşkuyu bir strateji oyunuyla taçlandırmamak, paragöz oyun camiası tarafından düşünülemezdi. Yaşı yeten arkadaşların hatırlayacağı üzere Westwood Studio oyunun yayınladığı "Dune 2" oyunu (1992) Real Time Strategy türünün atası sayılmakta ve benim de emektar 486dx2 66mhz işlemcili bilgisayarımdaki ilk oyunu olarak da kişisel tarihimde önemli bir yer işgal etmektedir. Ne yazık ki bu oyundan sonra gelen Dune RTS oyunları benim ve birçoklarının gözünde hiçbir zaman ilk oyunun başarısını yakalayamamıştır (Dune 2000, Battle for Dune).

DSW burada söyle bir güzellik yaparak tek kazanma kriterini düşmanını yok etmek olarak belirlememiş. Belli bir egemenlik puanı kazanmak veya diplomasi yoluyla Landsraad Konseyinin başına geçerek oyunu kazanmakta seçenekler dahilinde.

Son olarak grafik motoru ve karakter çizimi tercihlerinin de Dune evreni ve eski Dune RTS oyunları için sıradışı olduğunu belirtmek isterim. Oyun firması bu süreçte daha çizgi romanvari bir karakter tasarımı belirlemiş. Benim hoşuma gitse de herkesin beğeneceğinden emin değilim. Çevre tasarımları ise gayet tatminkar ve oyun grafik motorunun tüm nimetlerinden faydalanarak sizi havaya sokmak için elinden geleni yapmakta.

Yazımı bitirirken erken erişim olmasına rağmen bir kez bile çökmeyen bu oyunu yapan firmanın gösterdiği emeğe şapka çıkardığımı sizlere belirtmek isterim. Oyun tamamlandığında bence ciddi bir başarı sergileyecektir. Eğer sizde benim gibi Dune evrenini seviyor ve sabredemiyorsanız, oyunun erken erişim versiyonunu oynamanızı şiddetle öneririm.

Sağlıcakla Kalın...

Space Mag Türkiye / Teknoloji