Stalker 2 Geliştirici Ofisinde Yangın Çıktı

Oyun camiasında bugüne kadar geliştirme süreci sancılı olan pek çok oyun biliyoruz ancak Stalker 2 gerçekten başka bir mevzu. En başta Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle sekte uğrayan geliştirme süreci, son yaşanan bir olayla iyice baltalandı.

Stalker 2 geliştiricisi GSC Game World ofislerinde yangın çıktı

Ünlü oyun habercisi HazzadorGamin tarafından Twitter'da paylaşıldığı üzere, Stalker 2 geliştirici ofisinin bir katı Perşembe günü çıkan yangın nedeniyle hasar gördü. Yangında kimse zarar görmezken, onarımların 70.000 dolara (1.881.180 TL) kadar mal olabileceği tahmin ediliyor.

S.T.A.L.K.E.R 2 GSC Game World offices in Prague suffered fire that destroyed one of the floors used by the company, Damage is tentatively estimate at 1.5Mill crowns Unknown if it will affect the game release but No injuries Translated whole article*https://t.co/fyTAUDxo9N pic.twitter.com/pSay2gUQlc — HazzadorGamin,Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) September 9, 2023

Rapora göre, yangın oyunun yedekleme sunucularının yakınında meydana geldi, ancak herhangi bir veri kaybı olup olmadığı şu anda belli değil. Oyunun geliştiricilerinden biri, stüdyonun Discord kanalında şöyle yazdı: "Bu doğru, yangın çıktı. Neyse ki kazada hiçbir çalışan veya ofis personeli yaralanmadı."

Ardından ise şöyle devam etti: "Hiçbir anomali, hatta bir 'Burner' (Yangın – Stalker evrenine gönderme) bile nihai hedefimizin peşinde koşarken bizi durduramaz. Daha önce bundan daha kötüleriyle de uğraştık. Üstesinden geleceğiz."

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Oyunun çıkış tarihi Rusya'nın geçtiğimiz sene Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana belirsizliğini koruyordu. O dönemde GSC Game World Kiev'de bulunuyordu, ancak o zamandan beri kısmen Çek Cumhuriyeti'ne taşındı.

Ancak çalışanların tamamı Ukrayna'dan ayrılamadı ve bazı geliştiriciler hayatlarının altüst olduğu savaşın yıktığı ülkeden oyun üzerinde çalışmaya devam etti.

Diğer GSC Game World çalışanları da Ukrayna'daki gönüllü çalışmalara ya da ülkenin silahlı kuvvetlerine katıldılar; bunlar arasında geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan ve savaşın ekibi ve çalışmalarını nasıl etkilediğini gösteren bir geliştirme günlüğünde yer alan birkaç çalışan da vardı.

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Kısa süre önce de Stalker 2'nin 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği doğrulanmıştı. Ofiste çıkan yangının oyunun çıkış tarihini etkileyip etkilemeyeceği ise henüz bilinmiyor. Umarız artık sorun yaşamadan şu efsane oyunun devamını görebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.