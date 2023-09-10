Spotify Ücretsiz Sesli Kitap Kütüphanesi Kuruyor

Müzik dinlemek için aklımıza ilk gelen uygulamalardan birisi hiç süphesiz Spotify'dır. Anlaşılan o ki yalnızca müzik dinlemek için kullanılmak istemiyor. Geçen yıl sesli kitap özelliğiyle yepyeni bir atılım yaptı. Ancak bu uygulamayı tatmin etmemiş olacak ki yepyeni bir gelişme tekrar karşımızda. Spotify ücretsiz sesli kitap kütüphanesi kurmak için kollarını sıvadı. Bu özellikle birlikte artık nerede olursanız olun kitapların büyüleyici evrenine yolculuk yapabileceksiniz.

Artık Spotify'da ücretsiz sesli kitap dinlemek mümkün olacak!

Spotify müzik ve podcastleriyle birlikte zaten ses kategorisinde rüştünü ispatladı. Geçen yıl yepyeni bir kategoriyle karşımıza çıktı: Sesli kitap özelliği. Ancak bu alanda çok güçlü bir rakibi var. Audible. Bu amansız yarışta rakibini yenmek için abonelerine bu özelliği ücretsiz sunacak. Ayda yaklaşık 20 saate kadar ücretsiz kitap dinleyebileceksiniz. Bu süre yaklaşık 2 kitaba denk geliyor.

Spotify, sesli kitap platformu Findaway'i satın aldıktan sonra ilk olarak geçen yıl sesli kitap özelliği sunmaya başladı. Ancak şu ana kadar indirme başına para alıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte bu rafa kalkıyor. Pilot program sayesinde bunun yerine kullanıcıların kitapları doğrudan uygulama içinden indirmelerine olanak tanıyacak.

Kullanıcılar tepkili: Spotify'ın sevilen özelliği ücretli oluyor!

2015'te eklenen podcast'lerde olduğu gibi Spotify, sesli kitapları uygulama arayüzlerine mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde entegre etti. Böylece sesli kitaplara özel olarak ve ayrı ayrı göz atabilir ve arayabilirsiniz.

Ayrıca bunları satın alıp indirdikten sonra Spotify kitaplığınızın kendi bölümünde tutulurlar. Dinlemeye başladığınızda kullanabileceğiniz bazı tanıdık araçlar göze çarpıyor. Sesli kitapları, Spotify uygulamalarında çevrimdışı olarak dinleyebilmek gibi. Ayrıca kaldığınız yerinizi işaretleyebilir ve oynatma hızını kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.

Bu haftanın başında Spotify kullanıcıları pek hoşlarına gitmeyecek bir güncelleme ile karşılaştı. Şirket şarkı sözlerini Premium ödeme duvarının ardına yerleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ise uzun bir zaman sonra yaptığı ilk fiyat artışıyla gündeme gelmişti. Anlaşılan o ki arka arkaya kötü haberlerle Spotify, kullanıcılarını üzdüğünün farkında. Spotify ücretsiz sesli kitap özelliğiyle birlikte kullanıcılarının gönlünü yeniden fethetmeye hazırlanıyor.