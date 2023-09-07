Spotify, Şarkı Sözlerini Yalnızca Premium Abonelere Özel Hale Getirebilir

Spotify, kullanıcılar arasında tartışma yaratabilecek bir değişikliği test etmeye başladı. Şirket, şarkı sözlerini yalnızca Spotify Premium abonelerine özel hale getirmek istiyor. Bu hareket, son zamanlarda Twitter'ın bazı özelliklerini sadece Blue abonelerine sunan Elon Musk'ın adımlarını takip ediyor.

Spotify, kullanıcılar arasında tartışma yaratabilecek bir değişikliği test etmeye başladı. Yeni iddialara göre şirket, şarkı sözlerini yalnızca Spotify Premium abonelerine özel hale getirmek istiyor. Bu hareket, son zamanlarda Twitter'ın bazı özelliklerini sadece Blue abonelerine sunan Elon Musk'ın adımlarını takip ediyor.

Spotify'da şarkı sözleri Premium abonelerine özel olacak

Sosyal medyadaki bazı kullanıcıların, Spotify'ın testlerini eleştirmeye başladı. ABD'deki Spotify üyeleri, şarkı sözlerini görüntülemeye çalıştıklarında "Spotify Premium ile şarkı sözlerinin keyfini çıkarın" şeklinde bir mesaj gördüklerini bildridi.

Şarkı sözleri günümüzde ücretli veya ücretsiz olduğuna bakılmaksızın tüm kullanıcılara açık. Ayrıca desteklenen şarkılarda, söze dokunarak şarkının o bölümüne gitmek mümkün. Tüm bu özellikler artık Premium'a özel hale getirilebilir.

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Konuyla ilgili konuşan Spotify İletişim Yöneticisi CJ Stanley, bu değişikliği test ettiklerini doğruladı. "Spotify'da rutin olarak bir dizi test gerçekleştiriyoruz, bu testlerin bazıları daha geniş kullanıcı deneyimimizin önünü açıyor, diğerleri ise yalnızca önemli bir öğrenme işlevi görüyor" dedi.

Bu test, Spotify'ın birkaç ay önce fiyatları artırmasının hemen ardından geldi. Geçtiğimiz ayki kararla birlikte aylık 29,99 TL'den sunulan Bireysel abonelik paketi 39,99 TL'ye çıkarıldı. 39,99 TL'lik Duo paketi ise 54,99 TL'ye yükseltildi.

Spotify'ın ücretsiz sürümü şarkı aralarında reklamlara ve çalma sırasında bazı kısıtlamalara yer veriyor. En büyük rakiplerinden olan Apple Music ise ücretsiz katman sunmuyor.

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