Spotify, Kullanıcılara Kişisel Önerileri Kapatma İmkanı Sunuyor

Spotify kişisel öneri sistemi, özellikle kullanıcıların dinledikleri müziklere göre öneriler yapan bir şekilde çalışıyor. Ancak bu öneri sistemi her zaman için kullanıcıları memnun eden bir yapıda değil. Bu anlamda Spotify kullanıcılara kişisel önerileri kapatma imkanı verme peşinde.

Spotify kişisel önerileri kapatma özelliği beta kodlarında ortaya çıktı

Tabii ki şu an için de Spotify önerileri için kapatma imkanı var. Ancak burada kapatılan sadece listeniz dışında önerilen şarkıların dinlenmemesini sağlıyor. Listeleriniz dışında dinleme yaptığınızda ise Spotify kişisel önerileri yeniden devreye giriyor.

Spotify önerileri sadece listelerinize benzer şarkı önerilerinde karşımıza çıkmıyor. Sevebileceğiniz liste önerileri, kişisel müzik tarzınıza göre şarkı ve liste önerileri gibi seçeneklerde Spotify öneri sistemi içerisinde.

MacRumors tarafından bulunan bu koda göre henüz özelliğin nasıl çalıştığı belli değil. Ancak tahminlerden biri de Spotify'ın bu özelliği hesabı korumak için denediği. Buna göre hesabınıza bağlanan arkadaş, kardeş ve sevgili gibi misafirlerin de Spotify kişisel öneri sisteminizi bozmaması hedefler arasında.

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Oldukça sinir bozucu olan bu durum, Spotify önerileri kapatma özelliği ile ortadan kalkabilir. Şu an için bu özelliğin bir bölgeye mi özel olduğu yoksa genel mi olacağı belli değil. Spotify ise şu an için bu yeni özelliğin deneme aşamasında olduğunu açıkladı.

Peki ama Spotify öneri sistemi nasıl çalışıyor? Spotify'ın öneri sistemi bir dizi makine öğrenimi ve yapay zeka odaklı yöntemleri bir araya getiriyor. Özelliğin algoritması, dinleme geçmişini, favori türleri ve kullanıcıların müzik dinlediği günün saatini analiz ediyor ve kişisel önerileri de bu parametrelere dayandırıyor. Bu süreç, kullanıcının etkileşime girdiği bir şarkının sesini analiz etmekle başlıyor. Sonrasında ise benzer özelliklere sahip yeni şarkılar önermek için belli filtreleme araçlarına başvuruyor.

Bu filtreleme ise benzer ritim, benzer dinleyici kitlesi, tempo gibi kıstaslardan oluşuyor. Böylece Spotify algoritması sizin için dinleyebileceğiniz en iyi şarkıları bir araya getiriyor.

Sizce Spotify önerileri gerçekten de rahatsız edici mi? Yoksa bu öneriler bazen bilmediğiniz yeni sesleri ve şarkıcıları keşfetmenize mi yarıyor? Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.