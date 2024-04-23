Spotify'ın 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal raporu açıklandı

Dünyanın en popüler dijital müzik servisi sağlayıcısı Spotify, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal raporunu yayımladı. Buna göre şirketin abone sayısı, kaç para kazandığı ve net karı belli oldu. İşte Spotify'ın mali bilgileri…

Spotify abone sayısı 240 milyona yaklaştı

Spotify tarafından paylaşılan bilgilere göre hizmetin yıllık geliri yüzde 20 oranında artarak 3,6 milyar euroya ulaştı. Şirketin karı ise 168 milyon euro olarak açıklandı. Analistlerin beklentisi 156.4 milyon euro idi. Bu bağlamda firmanın beklentileri aştığını söyleyebiliriz. Peki bu abone sayısı için de geçerli mi?

Spotify ücretli abone sayısı yüzde 14 oranında artarak 239 milyona ulaştı. Toplam aktif kullanıcı sayısı ise reklamlı da dahil olmak üzere 615 milyona yükseldi. Bu noktada analistlerin tahmini 617.9 milyon yönündeydi.

Yıllık gelir: 3,6 milyar euro (+20%)

Kar: 168 milyon euro

Ücretli abone sayısı: 239 milyon (+14%)

Toplam aktif kullanıcı sayısı: 615 milyon

Spotify remiks özelliği geliyor! Kullanıcılar kendi müziğini oluşturacak

Abone sayısı ve geliri bir yana Spotify, geçen yıl abonelik ücretlerine zam yaptığı için kullanıcılardan tepki çekmişti. Fakat çeşitli kaynaklar, şirketin yakın zamanda tekrardan bir fiyat artışına gitmesini bekliyor. Bununla birlikte Spotify'ın sesli kitapları kapsamayan yeni bir abonelik planı üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Bu yeni plan daha az içerik sunacağı için daha düşük bir fiyatla gelebilir. Bu nedenle sesli kitap dinlemek istemeyen kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.

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