Spotify'dan Yapay Zeka İle Müzik Anlaşması

Dünyanın en büyük müzik yayın şirketi Spotify, yapay zekanın "sorumlu bir şekilde kullanılması" konusunda büyük plak şirketleriyle birlikte çalıştığını duyurdu.

Firma, "sanatçıları ve söz yazarlarını önceliklendiren" ve telif haklarına saygı gösteren yapay zeka araçları yapmak istediğini söyledi.

Yayın devi, sektörün büyük çoğunluğunu kontrol eden üç plak şirketinden müzik lisansı alacak. Bunlar Sony Music, Universal Music Group ve Warner Music Group.

Ancak eleştirmenler, platforma daha fazla yapay zeka eklenmesinin sanatçılar için daha az gelirle sonuçlanacağını söylüyor.

Ayrıca müzik hakları firması Merlin ve dijital müzik şirketi Believe de anlaşmanın bir parçası.

Bu yapay zeka araçlarının tam olarak neye benzeyeceği belli değil, ancak Spotify ilk ürünleri üzerinde çalışmaya başladığını söylüyor.

Spotify, "sanat camiasında yaratıcı müzik araçlarının kullanımı konusunda geniş bir görüş yelpazesi" olduğunu kabul ettiğini ve sanatçıların bu araçlara dahil olmak isteyip istemediklerini seçmelerine izin vermeyi planladığını söyledi.

Son dönemde Dua Lipa, Sir Elton John ve Sir Paul McCartney gibi bir dizi yüksek profilli müzisyen, yapay zeka şirketlerinin ödeme yapmadan veya izin almadan müzikleri üzerinde yapay zeka araçlarını eğitmesine karşı çıkan açıklamalar yaptı.

Spotify sanatçıların, söz yazarlarının ve hak sahiplerinin "eserlerinin kullanımları için uygun şekilde tazmin edilmesini ve katkıları için şeffaf bir şekilde atıf almasının" sağlanacağını belirtti.

Şirket, bunların "sonradan af dilemek" yerine "önceden anlaşmalar" yoluyla yapılacağını da ekledi.

Firmanın eş başkanı Alex Norstrom "Teknoloji her zaman sanatçılara hizmet etmeli, tam tersi değil" dedi.

New Orleans merkezli sanatçı yönetim şirketi MidCitizen Entertainment ise yapay zekanın "yaratıcı ekosistemi kirlettiğini" belirtti.

Şirketin yöneticisi Max Bonanno, yapay zeka tarafından üretilen şarkıların "sanatçıların yayın telif haklarından aldıkları zaten sınırlı olan gelir payını sulandırdığını" söyledi.

Ancak açıklama, yapay zeka firmalarının bestecilerin haklarına saygı göstermesi için kampanya yürüten Fairly Trained'in kurucusu Ed Newton-Rex tarafından memnuniyetle karşılandı.

Newton-Rex BBC News'e verdiği demeçte "Yapay zeka endüstrisinin çoğu sömürücü - insanların çalışmaları üzerine izinsiz olarak inşa edilen yapay zeka, bu konuda hiçbir söz hakkı olmayan kullanıcılara sunuluyor" dedi ve ekledi:

"Bu örnek ise farklı: Sanatçıların izniyle adil bir şekilde inşa edilen yapay zeka özellikleri, hayranlara kaçınılmaz bir özellik yerine gönüllü bir eklenti olarak sunuluyor.

"Şeytan ayrıntıda gizlidir, ancak daha etik bir yapay zeka endüstrisine doğru bir hareket gibi görünüyor ki buna şiddetle ihtiyaç var."

Yapay zekalı Spotify

Spotify yapay zeka kullanarak ya da kullanmadan bir müzik üretmediğini belirtiyor.

Bununla birlikte şirket, "daylist" ve yapay zekalı DJ gibi özel çalma listeleri oluşturmak için teknolojiyi kullanıyor.

Ayrıca platformunda yapay zeka tarafından üretilen müziklere de ev sahipliği yapıyor ve kısa bir süre önce yapay zeka kullanımını açıklamayan veya gerçek sanatçıları taklit etmek için kullanan sanatçılara baskı uyguladığını duyurdu.

Örneğin, Drake ve The Weeknd'in ses klonları kullanılarak yapay zeka tarafından üretilen viral bir şarkı 2023 yılında yayın hizmetinden kaldırıldı.

Şirket ayrıca yapay zekanın artık şarkı yazma sürecinin otomatik ayarlama, miksaj ve mastering gibi birçok aşamasında kullanıldığını söyledi.

The Beatles'ın 2023'te yayımlanan Grammy Ödüllü son şarkısı Now and Then, John Lennon'ın sesini eski bir ses kaydından yapay zeka ile temizlenerek yayımlanmıştı.

Warner Music Group patronu Robert Kyncl, "Yapay zekanın sanatçılar ve söz yazarlarının aleyhine değil lehine çalışmasını sağlamaya sürekli olarak odaklanıyoruz" dedi:

"Bu, hak sahiplerini ve yaratıcı topluluğu koruyan ve tazmin eden yeni yapay zeka lisans anlaşmalarının gerekliliğini anlayan ortaklarla işbirliği yapmak anlamına geliyor."