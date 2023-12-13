Dünyanın en büyük dijital müzik servisi Spotify, haftanın en çok dinlenen şarkıcılarını açıkladı. Hem dünya geneli hem de Türkiye için ayrı liste paylaşıldı. İşte Spotify'da en popüler sanatçılar...

Spotify'da Haftanın En Çok Dinlenen Şarkıcıları Açıklandı

Dünyanın en büyük dijital müzik servisi Spotify, kısa süre önce haftanın en çok dinlenen şarkıcılarını açıkladı. Şirket, hem dünya geneli hem de Türkiye için ayrı liste paylaştı. Ülkemizin listesi ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Spotify'da en popüler sanatçılar…

Spotify'da haftanın en çok dinlenen şarkıcıları

Spotify dünya geneli listesine baktığımızda zirvede Taylor Swift'in olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu Bad Bunny ve Drake takip ediyor. Sıralamanın devamında ise Peso Pluma, The Weeknd, Feid ve Travis Scott bulunuyor.

Spotify Türkiye'de en çok dinlenenler listesinin birinci sırasında ise UZI yer alıyor. İkinci ve üçüncü sırada ise Semicenk ve Sezen Aksu bizleri karşılıyor. Listenin devamında BLOK3, Motive, Ezhel, Muti ve Sagopa Kajmer isimlerini görüyoruz.

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Spotify'da haftanın en popüler sanatçıları şu şekilde sıralandı;

SıraTürkiyeGlobal 1UZITaylor Swift2SemicenkBad Bunny3Sezen AksuDrake4BLOK3Peso Pluma5MotiveThe Weeknd6EzhelFeid7MutiTravis Scott8Sagopa KajmerKanye West9cakalEminem10Emir Can İğrekArijit Singh11HeijanAriana Grande12Mabel MatizKAROL G13DedublümanLana Del Rey14Azer BülbülJunior H15Lvbel C5Justin Bieber16The WeekndOlivia Rodrigo17Burak BulutSZA18Canozan21 Savage19Ati 242Metro Boomin20Melike ŞahinRihanna21Ebru GündeşFuerza Regida22SimgeMichael Buble23GüneşJung Kook24Derya UluBillie Eilish25Yıldız TilbePritam

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir sanatçı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.