Üye Girişi
Haberler

Spotify'da Haftanın En Çok Dinlenen Şarkıcıları Açıklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Dünyanın en büyük dijital müzik servisi Spotify, haftanın en çok dinlenen şarkıcılarını açıkladı. Hem dünya geneli hem de Türkiye için ayrı liste paylaşıldı. İşte Spotify'da en popüler sanatçılar...

Dünyanın en büyük dijital müzik servisi Spotify, kısa süre önce haftanın en çok dinlenen şarkıcılarını açıkladı. Şirket, hem dünya geneli hem de Türkiye için ayrı liste paylaştı. Ülkemizin listesi ise sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Spotify'da en popüler sanatçılar…

Spotify'da haftanın en çok dinlenen şarkıcıları

Spotify dünya geneli listesine baktığımızda zirvede Taylor Swift'in olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu Bad Bunny ve Drake takip ediyor. Sıralamanın devamında ise Peso Pluma, The Weeknd, Feid ve Travis Scott bulunuyor.

Spotify Türkiye'de en çok dinlenenler listesinin birinci sırasında ise UZI yer alıyor. İkinci ve üçüncü sırada ise Semicenk ve Sezen Aksu bizleri karşılıyor. Listenin devamında BLOK3, Motive, Ezhel, Muti ve Sagopa Kajmer isimlerini görüyoruz.

Çanlar Spotify için çalıyor: CEO'dan kritik açıklama geldi!

Spotify'da haftanın en popüler sanatçıları şu şekilde sıralandı;

SıraTürkiyeGlobal1UZITaylor Swift2SemicenkBad Bunny3Sezen AksuDrake4BLOK3Peso Pluma5MotiveThe Weeknd6EzhelFeid7MutiTravis Scott8Sagopa KajmerKanye West9cakalEminem10Emir Can İğrekArijit Singh11HeijanAriana Grande12Mabel MatizKAROL G13DedublümanLana Del Rey14Azer BülbülJunior H15Lvbel C5Justin Bieber16The WeekndOlivia Rodrigo17Burak BulutSZA18Canozan21 Savage19Ati 242Metro Boomin20Melike ŞahinRihanna21Ebru GündeşFuerza Regida22SimgeMichael Buble23GüneşJung Kook24Derya UluBillie Eilish25Yıldız TilbePritam

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir sanatçı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Taylor Swift Türkiye Spotify Dünya Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title