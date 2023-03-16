Spotify beraber müzik dinleme nasıl yapılır?

Spotify, dünyada en çok kuallanılan müzik uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan uygulama premium abonelik ücretleri ile birlikte kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunuyor. Bünyesinde birçok şarkı ve podcast barındıran platform, kullanıcılarına oldukça keyifli zaman geçirmeyi vadediyor.

Spotify beraber müzik dinleme

Çoğu kullanıcı şarkıları dinlerken, arkadaşları ile paylaşmak istiyor. Spotify üzerinde şarkı listenizi paylaşabileceğiniz gibi aynı anda şarkıyı dinlemek için de bir seçenek bulunuyor. Peki Spotify üzerinde beraber müzik dinleme nasıl yapılıyor?

Spotify'da sevdiklerinizle birlikte müzik dinlemek için öncelikle her iki tarafın da premium abone olması gerektiğiniz hatırlatalım. Beraber müzik veya podcast dinlemek için oturuma davet edilen herkes çalma listesini de kontrol edebiliyor.

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İşte beraber müzik dinlemek için yapılması gereken adımlar:

Öncelikle Spotify'ı açıp istediğiniz bir şarkı ya da podcast'i açıyorsunuz.

Ekranın alt tarafında bulunan 'bilgisayar monitörüne ve hoparlöre' benzeyen simgesine tıklıyorsunuz

Uzaktan grup oturumu başlat kısmını seçin

Arkadaşlarını davet et seçeneğine dokunun

Grup oturumu başlattıktan sonra başka arkadaşlarını davet etmek istersen ekranın alt kısmındaki "+" simgesine dokunup istediğiniz kişiyi ekleyebilirsiniz.

Paylaşım yöntemini de belirledikten sonra 'Bağlantıyı kopyala' seçeneğini belirleyerek arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Bu adımlardan sonra sevdiklerinizle birlikte beraber müzik veya podcast dinleyebileceksiniz. Bu şekilde uzakta olsanız bile artık aynı şeyleri dinlemeniz mümkün olacak. Spotify'da oturumdan çıkmak istediğinizde ise iki hamlede bunu yapabilirsiniz. Bunun için:

Ekranın alt tarafında bulunan 'bilgisayar monitörüne ve hoparlöre' benzeyen simgesine tıklıyorsunuz

Açılan sayfada Oturumdan ayrıl veya Oturumu sonlandır seçeneğine dokunuyorsunuz.

Spotify üzerinde beraber müzik veya podcast dinlemek işte bu kadar basit. Peki siz en çok hangi şarkıları arkadaşlarınızla birlikte dinlemeyi seviyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.