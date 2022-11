Spider-Man 4 geliyor! Vizyon tarihi ortaya çıktı

Marvel ve Spider-Man hayranlarını sevindirecek yeni film nihayet ortaya çıktı. Tom Holland'ın oynayacağı, farklı ve daha mükemmel bir çoklu evrende geçen dördüncü Spider-Man filmi yolda olabilir. Yeni filmin 2023'te vizyona gireceği iddia edildi.

Spider-Man 4, 12 Temmuz'da çıkış yapabilir

Dördüncü Spider-Man filminin sandığımızdan erken sinemalarda olacak gibi görünüyor. Sinema dünyasından birçok kişiye göre yeni Spider-Man filmi 2024'ün ortalarında vizyona girebilir. Tobey Maguire (veya Tom Holland ) ve son üçlemenin yönetmeni olan Jon Watts'ın bu projede yer alacağı ifade edildi.

Tobey Maguire ve iki The Amazing Spider-Man filminde Peter Parker'ı canlandıran Andrew Garfield, kendi Spider-Man hikayelerini tamamlamamış olsa da, Spider-Man: No Way Home'da Tom Holland ile Marvel Sinematik Evrenine döndü. Yeni filmde ise bu isimlere ek olarak Zendeya'nın da adı geçiyor.

shiftdelete.net/madame-webteki-set-goruntusu-akillari-karistirdi-yeni-spider-man-mi-geliyor

Spider-Man 4'ün çekimlerinin Sony Pictures tarafından özellikle hızlandırıldığı belirtildi. Hatta bazı yabancı kaynaklar Sony Pictures'ın çoktan vizyon tarihini belirlediğini düşünüyor. Ortaya çıkan raporlara göre, Spider-Man 4'ün 12 Temmuz 2024'te sinemalarda gösterime gireceği öne sürüldü.

Sony'nin Spider-Man karakterine oldukça önem verdiğini biliyoruz. Şirket yeni filmi Madame Web'de bile Morbius, Venom ve Venom: Let There Be Carnage gibi Spider-Man karakterlerine odaklanacak. Ayrıca dizinin başrollerinde Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Emma Roberts ve Adam Scott gibi isimler yer alıyor.

Sony ve Marvel'ın henüz bu söylentileri doğrulamadığını belirtmek gerekiyor. Yine de, ortaya çıkan iddialar Spider-Man 4 için oldukça tutarlı duruyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!