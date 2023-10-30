Spider-Man 2'ye Daredevil DLC'si eklenebilir

Spider-Man 2'nin çıkışıyla bütün listeleri alt üst etmesi bir oldu. Oyun camiasının gündemine bomba gibi düşen oyunun çıkışının üzerinden 1 hafta geçmiş olmasına rağmen hala tüm sosyal medya Spider-Man 2 gönderileriyle dolu. Yakın zamanda oyunun direktörü Brian Intihar ile yapılan bir röportajda ortaya çıkan bir bilgi, bu furyanın devam edeceğini gösteriyor. Daredevil, Spider-Man 2'ye DLC olarak eklenebilir!

Spider-Man 2'nin çıkışıyla bütün listeleri alt üst etmesi bir oldu. Oyun camiasının gündemine bomba gibi düşen oyunun çıkışının üzerinden 1 hafta geçmiş olmasına rağmen hala tüm sosyal medya Spider-Man 2 gönderileriyle dolu. Yakın zamanda oyunun direktörü Brian Intihar ile yapılan bir röportajda ortaya çıkan bir bilgi, bu furyanın devam edeceğini gösteriyor.

Daredevil, Spider-Man 2'ye DLC olarak eklenebilir!

2018'de çıkan Marvel's Spider-Man'in ardından gelen DLC'lerde Black Cat ve Hammerhead'li görevleri görmüştük. Şimdi ortaya çıkan bilgilere göre Spider-Man 2 'nin DLC'lerinden birinde sevilen Marvel karakteri Daredevil'ı aynı şekilde görebiliriz.

Bilgi şöyle ortaya çıktı: İlk olarak Brian Intihar'a Spider-Man 2 'de yeni keşfedilen Daredevil easter egg'i soruldu. Bu easter egg, Daredevil'in gerçek kimliği olan Avukat Matt Murdock ve ortağı Nelson'un New York'taki bürosunun kapatılmasını ve üzerindeki notu içeriyor.

Intihar'a olası bir Daredevil eklentisi sorulduğunda kendisi şöyle cevap verdi: "Beklemede kalın". Yani çok yüksek ihtimalle oyunda sevilen karakterle beraber bir dizi göreve girişeceğiz. Bu da Insomniac'ın Marvel evreninin gitgide daha da genişleyeceği anlamına geliyor.

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Acaba ileride Insomniac'ın kendi Avengers tarzı herkesin bir arada olduğu bir oyununu görebilir miyiz? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın