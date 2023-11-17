SpaceX, Starship Roketinin İkinci Uçuşu İçin Tarih Verdi

SpaceX, Starship Roketinin ikinci uçuşu için tarih verdi. Şirket lansmanı cumartesi gününe erteledi. Fırlatma için sakin hava koşullarına ihtiyaç var ve hava tahmin robotları her şeyin yoluna gireceğini gösteriyor. Starship'in bu uçuşu, şirketin Ay'a, Mars'a ve ötesine yapılacak mürettebatlı görevlerde kullanmak istediği roketin geliştirme sürecinde önemli bir adım olacak.

SpaceX, 120 metrelik roketi Starship'i yörüngeye göndermek için son hazırlıklarını yapıyor. Bu Starship'in ikinci uçuşu olacak. Ancak tüm izinler alınmış olsa da şirketin önünde büyük bir engel daha var. Şirket lansman içini cuma gününü seçmişti. Ancak bazı nedenlerden dolayı kısa bir süreliğine ertelenebilir. İşte detaylar…

Starship roketinin ikinci uçuşu için tarih kesinleşti!

Nihayet SpaceX, Starship Roketinin ikinci uçuşu için tarih verdi. Şirket başlangıçta lansmanı Cuma günü yapmayı umuyordu. Ancak işler umduğu gibi gitmedi. SpaceX bazı ekstra işler yapmak zorunda kaldı. Bu durum da 24 saatlik bir gecikmeye neden oldu. Şirket lansmanı cumartesi gününe erteledi.

Şirket, Super Heavy güçlendirici ve Starship uzay aracından oluşan Starship'in mürettebatsız test uçuşunu cumartesi günü SpaceX'in Boca Chica, Teksas'taki Starbase tesisinden başlatacak.

Starship Roketi'nin önünde tek bir engel kaldı!

Fırlatma için sakin hava koşullarına ihtiyaç var. Mevcut hava tahmin robotları ise her şeyin yoluna gireceğini gösteriyor. Hava parçalı bir bulutlu ve hafif bir rüzgarlı. Bu durum aslında iyi bir işaret. Böylece görev operatörlerinin tüm odaklarını fırlatma prosedürlerine verebilir.

Aynı zamanda bu durum fırlatmayı canlı yayından izlemek isteyenler için güzel haber niteliği taşıyor. Çünkü izleyiciler canlı yayından gökyüzüne doğru tırmanırken şimdiye kadar uçabilen en güçlü roketi net bir şekilde görebilecekler.

İlk aşamada roket, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra Meksika Körfezi'ne inecek. Ancak Starship uzay aracının Hawaii kıyılarına sıçramadan önce yörüngeye devam etmesi gerekiyor. Her şey planlandığı gibi giderse, görevin tamamı yaklaşık iki saat sürecek.

Starship'in ilk test uçuşu nisan ayında gerçekleşti. Ne yazık ki talihsizlikler peşi sıra geldi. Roket fırlatma rampasını aştı. Ancak fırlatmadan birkaç dakika sonra görev ekibi aracı havada imha etti. Ayrıca güçlü Raptor motorları iniş pistine zarar verdi. Fırlayan parçalar çevreye dağıldı. Bu durum halk arasında paniğe yol açtı. Devlet kurumları ise Starship roketinin ikinci kez fırlatılmasına daha temkinli yaklaştı. Musk'ın defalarca kez hazır olduğunu belirtmesine rağmen uçuşu erteledi.

SpaceX ve Musk bu defa uzay aracının ilk kez yörüngeye ulaştığını görmekte kararlı. Çünkü şirket bu roketi Ay'a, Mars'a ve ötesine yapılacak mürettebatlı görevlerde kullanmak istiyor. Bu uçuş da geliştirme sürecinde bu çok önemli bir adım olacak.

Hava durumu fırlatma için oldukça elverişli. Eğer siz de Starship Roketi'nin bu efsanevi yolculuğuna tanıklık etmek istiyorsanız SpaceX'in sosyal medya paylaşımlarını takip etmeyi unutmayın.