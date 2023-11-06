SpaceX, Starship Roketi'nin ikinci uçuşu için tarih verdi

Nisan ayında düzenlenen olaylı lansmanın ardından SpaceX Starship Roketi'ni adeta baştan tasarladı. Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA'dan izin bekliyordu. Tüm dünyanın gözü bu uçuştayken yetkililer ilk uçuştaki talihsizliklerden dolayı bu uçuşa biraz şüpheli yaklaşıyor. SpaceX herkesin güvenini yeniden kazanmak için sorumluluklarını yerine getirdi. Şimdi ise uçuş için tarih veriyor. İşte detaylar…

SpaceX, Starship Roketi'nin ikinci uçuşu için tercih verdi!

SpaceX cuma günü şirketin Super Heavy roketinin ve Starship üst aşamasının ikinci uçuş testi için kasım ortasını hedeflediğini duyurdu. Şirket, fırlatma tarihinin düzenleyici onay beklediğini söyledi. Bu, Federal Havacılık İdaresi ile ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nin, Güney Teksas'taki sulak alanlarla çevrili olan roket ve fırlatma alanı için çevresel inceleme sürecini henüz tamamlamadığı anlamına geliyor.

Ancak SpaceX kendisinden emin bir şekilde hazır olduğunu belirtti. Aynı zamanda bu durum da Starship'in ikinci lansmanı için federal onayının tamamlanmak üzere olduğunu gösteriyor.

SpaceX, bir rekora daha imza attı!

Starship'in süper ağır iticisiyle birlikte 20 Nisan 2023'te Güney Teksas'tan havalandı. Roket, 33 ana Raptor motorundan üçünün kalkış sırasında tam olarak ateşlenmemesine rağmen fırlatıldı. Yükseliş sırasında üç motor daha arızalandı. Birkaç dakika sonra araç rotadan saptı. Bu yüzden roketi uçuş sonlandırma sistemi yok etti. SpaceX bunca aksiliğe rağmen bu görevden de önemli çıkarımlar ve değerli veriler elde etti.

Elde ettiği bu verileri ikinci uçuşun daha güvenli gerçekleşmesi için değerlendirecek. Ayrıca faciaya sebebiyet veren sorun yalnızca rokette değildi. Fırlatma sahasında da sorunlar vardı. Şirket, 33 ana motorun gücünü azaltmaya yardımcı olmak için ilk fırlatma kulesini alev yönlendirici ve diğer yapılar olmadan inşa etti. Sonuç olarak fırlatma rampasında ciddi hasar oluştu. Fırlatmanın enerjisi çevredeki sulak alanlara beton fırlattı.

O günden bu yana geçen aylarda, SpaceX karakteristik hızlı temposuyla fırlatma rampasını tamamen yeniden inşa etti ve kalkış enerjisini azaltmak için bir su sesi bastırma sistemi kurdu. Balık ve Yaban Hayatı Servisi tarafından yapılan incelemenin bir kısmı, bu önlemlerin roketin ateşlenmesi ve fırlatma alanından ayrılmasından kaynaklanan patlayıcı gücünü yeterince azaltacağını garanti altına almaktır.