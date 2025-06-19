SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı

SpaceX'in geliştirdiği Starship 36 roketi, Teksas'taki test alanında yapılan bir deneme sırasında büyük bir patlamayla alev topuna döndü. Patlama anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Roket, gece yapılan statik ateşleme testi sırasında dik bir şekilde duruyordu. Alt kısmından hafif bir duman yükselirken, bir anda burun kısmı yoğun bir beyaz ışıkla patladı ve ardından devasa bir alev ve duman sütunu yükseldi.

Kısa süre içinde yakıt tutuştu ve tüm alanı kaplayan dev bir alev topu oluştu. Patlama sonrası roketin bulunduğu yerde yalnızca alevler içindeki enkaz kaldı.

Yetkililer, testte ciddi bir teknik arıza yaşandığını ancak olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Patlamanın etkisi çevrede de hissedildi. Bölge halkı camların titrediğini, evlerdeki tabak ve eşyaların yerinden oynadığını belirtti. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerel yönetim, SpaceX'in test sırasında "araçla ilgili bir anormallik" yaşadığını doğruladı ve çevre halkına durumun kontrol altında olduğu bilgisini verdi. Ayrıca olası hasarlar için bildirim bağlantısı da paylaşıldı.

Statik ateşleme testi nedir?

Bu tür testlerde roketin motorları, roket yere sabitlenmiş şekilde birkaç saniyeliğine çalıştırılır. Roketin fırlatılması planlanmaz. Ancak bu testte işler ters gitti.

Patlamanın ardından SpaceX, planladığı tüm fırlatmaları durdurdu. Elon Musk ise henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Roketin bir sonraki test uçuşu 29 Haziran'da yapılacaktı. Bu, Starship sisteminin şimdiye kadarki en güçlü roket olarak onuncu denemesi olacaktı.

Ancak bu patlama, SpaceX'in 2025 yılı boyunca yaşadığı bir dizi başarısızlığa bir yenisini daha ekledi.

Yılın başında bir başka Starship roketi, fırlatmadan dakikalar sonra havada infilak etti. Gökyüzünden parça parça kızgın metal yağdı. Yolcu uçakları bile bu tehlikeli enkazdan kaçmak zorunda kaldı.

Mart ayında da benzer bir patlama yaşandı. Roketin motorları çalışırken sırayla kapanmaya başladı ve yer kontrolüyle iletişim kesildi. Bu uçuş Hindistan Okyanusu üzerine kontrollü bir inişle sonlandırılacaktı ama roket havada infilak etti.

Geçtiğimiz ay ise Starship bir kez daha başarısız oldu. Roketin alt kısmı Meksika Körfezi'ne çakıldı, parçaları ise Hint Okyanusu'na dağıldı.

2025 yılı, SpaceX için arka arkaya gelen bu başarısızlıklarla oldukça sancılı geçiyor.