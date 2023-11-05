SpaceX Falcon 9 Roketi Yeniden Kullanım Rekorunu Kırdı

SpaceX'in Falcon 9 roketi, 18. görevine fırlatılarak yeniden kullanım rekorunu kırdı. Roket, 23 Starlink internet uydusunu yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştirdi. Bu, SpaceX'in insanları yörüngeye göndermeye yönelik ilk misyonunu gerçekleştirdiği roketin 18. görevi oldu.

Elon Musk rekorlara doymuyor. Kurulduğu günden beri SpaceX uzay misyonlarının vazgeçilmezi haline geldi. Dünya'nın çevresinde dolaşan yüzlerce Starlink uydusunu yörüngeye başarılı bir şekilde fırlattı. SpaceX, 3 Kasım Cuma günü kendi Falcon 9 roketiyle yeniden kullanım rekorunu kırdı. İşte detaylar…

SpaceX'in Falcon 9 roketi, rekor kıran 18. görevine fırlatıldı!

SpaceX benzeri görülmemiş bir rekora daha imza attı. Bir Falcon 9 roketi, SpaceX'in 23 Starlink internet uydusunu yörüngedeki yerine ulaştırmayı başardı. Bu görevin sonucunda ise kendi rekorunu kırdı. Fırlatma, Florida'nın Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan saat 20: 37'de gerçekleşti. SpaceX görev tanımına göre bu, Falcon 9'un ilk aşaması için benzeri görülmemiş 18. görevdi.

Tabii ki bu durum bu roketin ilk rekoru değil. Daha önce bu roket, 30 Mayıs 2020'deki ilk lansmanı için NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i uzaya taşıdı. Böylece SpaceX'in insanları yörüngeye göndermeye yönelik ilk misyonunu gerçekleştirerek tarih kitaplarına adını yazdırdı.

SpaceX ve ABD Uzay Kuvvetleri el sıkıştı: Starshield ABD ordusuna hizmet verecek!

Tabii ki, B1058 seri numaralı Falcon 9 roketinin 20 uçuş boyunca aktif kalıp kalmayacağını zaman gösterecek. Artık bu roketin görevden göreve temposunun artık bir miktar normalleşmeye başlayacak. Bu durumda önümüzdeki baharın başlarında bu roketin 20 uçuşa ulaşılabileceğini varsaymak hiç de mantıksız değil.

Bu kadar uçuşun ardından tabii ki roketin gövdesi de etkilendi. Uzaya ve geriye doğru uçuşları sırasında beyaz boya koyulaşarak kömür rengine dönüştü. Roketin egzozundan çıkan kurum, 15 kat yüksekliğindeki silindir şeklindeki güçlendiricide yavaş yavaş birikti. Kırmızı NASA solucan logosu artık zar zor görülebiliyor.

SpaceX ve onun milyarder kurucusu ve CEO'su Elon Musk, uzay uçuşu donanımının yeniden kullanılabilirliğine uzun süredir öncelik veriyor. Musk bu durumu, Mars'a yerleşimi ve diğer iddialı keşif başarılarını mümkün kılacak önemli bir atılım olarak görüyor.