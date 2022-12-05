Sosyal medyayı sallayan Ronaldo transferi!

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, sonunda istediği maaşı ödeyecek bir kulüp buldu.

Manchester United kadrosunda kendine yer bulamayan Cristiano Ronaldo, bir süredir yeni bir takım arayışındaydı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Avrupa'da istediği ücreti alamayacağını anlayan Ronaldo, kariyerine Arabistan yarımadasında devam edecek.

Cristiano Ronaldo, 1 Ocak'tan itibaren Al-Nassr forması giyecek!

Bugün İspanyol basınından Marca tarafından paylaşılan habere göre Cristiano Ronaldo, istediği yıllık ücreti ödemeye yanaşmayan Avrupa kulüplerinden ümidi kesti. Spor basını tarafından kesin gözle bakılan iddiaya göre Arabistan'da emekli olacak.

Paylaşılan habere göre Cristiano Ronaldo, 2.5 yıllık sözleşme karşılığında Al-Nassr'dan tam 500 milyon euro kazanacak. Ronaldo'nun 1 Ocak itibariyle yeni takımının formasıyla antremanlara çıkmaya başlayacağı söylendi.

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Cristiano Ronaldo, 500 milyon euro karşılığı 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. 1 Ocak'tan itibaren Al-Nassr forması giyecek. -Kaynak: Marca pic.twitter.com/KgQBWAMMU5 — M. Can AKA (@mcaka_17) December 5, 2022

RONALDO AL NASSRLA ANLAŞMA İMZALAMIŞ pic.twitter.com/LedIgeEF7w — fatih kilic ???? (@appindangoye31) December 5, 2022