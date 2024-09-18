Sosyal Medyada Çocuk Koruma Önlemleri Artıyor: Uzmanlar Ebeveynlere Öneriler Sunuyor

Dünyada milyonlarca reşit olmayan sosyal medya kullanıcısı var.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nde TikTok, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına yönelik yasal kısıtlama ve yasaklar gündemde.

Birçok ülkenin yasama organları, platformların sahibi olan teknoloji devlerinden özellikle çocukların korunmasına yönelik elle tutulur adımlar atılmasını talep ediyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya ağlarından Instagram, Eylül 2024'te 18 yaş altı kullanıcıları korumak için "genç hesapları" adı verilen bir uygulama .

Facebook da 2017 yılında benzer bir uygulamayı hayata geçirerek 13 yaş altı kullanıcıların uygulamayı kullanabilmesini ebeveyn onayına bağlamıştı.

Peki ebevenler çocuklarını sosyal medyada korumak için nasıl önlem almalı?

Uzmanlar ne öneriyor?

Yeditepe Üniversitesi'nden Uzman Klinik Psikoloj Merve Öz, 13 yaşından küçük çocukların hemen sosyal medya kullanmasının doğru olmadığını düşünüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Öz, çocuklara ancak lise çağında sosyal medya kullanm izni verilmesini öneriyor.

Öz, çocukların uygulamada geçirdikleri zamanın ve kullanım biçiminin sınırlandırılması ve ebeveynlerin koyulan kurallarda net ve tutarlı olması gerektiğini söylüyor.

Öz, çocukların sosyal medya kullanımı konusunda getirilebilecek bazı kuralları şöyle sıralıyor:

Öz, çocuklarda sosyal medya bağımlılığının önüne geçilmesi için en iyi yöntemlerden birinin uygulamaya zaman kısıtlaması getirmek olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti.

"Sosyal medya platformları kendi içlerinde de ekran süre sınırını ayarlamaya olanak sağlamaktadır. Bu sayede çocuk sosyal medyada geçirdiği sürenin farkında olacaktır."