Üye Girişi
Haberler
BBC

Sosyal Medyada Çocuk Koruma Önlemleri Artıyor: Uzmanlar Ebeveynlere Öneriler Sunuyor

Sosyal Medyada Çocuk Koruma Önlemleri Artıyor: Uzmanlar Ebeveynlere Öneriler Sunuyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde reşit olmayan sosyal medya kullanıcıları için yasaklar gündemde. Uzmanlar, çocukların sosyal medya kullanımı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunuyor.

Dünyada milyonlarca reşit olmayan sosyal medya kullanıcısı var.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nde TikTok, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına yönelik yasal kısıtlama ve yasaklar gündemde.

Birçok ülkenin yasama organları, platformların sahibi olan teknoloji devlerinden özellikle çocukların korunmasına yönelik elle tutulur adımlar atılmasını talep ediyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya ağlarından Instagram, Eylül 2024'te 18 yaş altı kullanıcıları korumak için "genç hesapları" adı verilen bir uygulama .

Facebook da 2017 yılında benzer bir uygulamayı hayata geçirerek 13 yaş altı kullanıcıların uygulamayı kullanabilmesini ebeveyn onayına bağlamıştı.

Peki ebevenler çocuklarını sosyal medyada korumak için nasıl önlem almalı?

Uzmanlar ne öneriyor?

Yeditepe Üniversitesi'nden Uzman Klinik Psikoloj Merve Öz, 13 yaşından küçük çocukların hemen sosyal medya kullanmasının doğru olmadığını düşünüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Öz, çocuklara ancak lise çağında sosyal medya kullanm izni verilmesini öneriyor.

Öz, çocukların uygulamada geçirdikleri zamanın ve kullanım biçiminin sınırlandırılması ve ebeveynlerin koyulan kurallarda net ve tutarlı olması gerektiğini söylüyor.

Öz, çocukların sosyal medya kullanımı konusunda getirilebilecek bazı kuralları şöyle sıralıyor:

Öz, çocuklarda sosyal medya bağımlılığının önüne geçilmesi için en iyi yöntemlerden birinin uygulamaya zaman kısıtlaması getirmek olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti.

"Sosyal medya platformları kendi içlerinde de ekran süre sınırını ayarlamaya olanak sağlamaktadır. Bu sayede çocuk sosyal medyada geçirdiği sürenin farkında olacaktır."

BBC

Sosyal Medya Teknoloji Hukuk Yaşam Medya Dünya Çocuk

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da Hizbullah'a ait iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da Hizbullah'a ait iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 27. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Seyhan, Karataş, Karaisalı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Eylül Selçuklu, Ereğli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Mamak, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fetullah Gülen'in son hali nasıl, hasta mı? Taş Kağıt Makas CANLI izle! 18 Eylül Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 15. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Döşemealtı, Serik 18-19 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Banker Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Banker Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? 19 Eylül ne günü? Gaziler Günü ne zaman kutlanır, hangi tarihte?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });