Sosyal Medya Yasası'nın yarısı kabul edildi!

Geçtiğimiz mayıs ayının sonlarına doğru Sosyal Medya Yasası meclise sunuldu. Komisyonlardan geçen tasarının 45 gün içerisinde sonuçlandırılması gerekiyordu fakat ertelenmesine karar verildi. Fakat meclis açıldıktan sonra beklenmedik bir şekilde tekrar gündeme geldi ve an itibariyle 19. maddesi görüşülüyor.

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Sosyal Medya Yasası ilk olarak 26 Mayıs 2022 tarihinde meclise sunuldu. Aynı gün 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun eklenmesine karar verildi. Bununla birlikte, gerçeği yansıtmayan ve yalan haber yapan yayın kuruluşlarına ve kişilere cezai yaptırım uygulanacağı söylendi. En yüksek ceza ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

Tabii Sosyal Medya Yasası her ne kadar sadece internet üzerinden habercilik yapan kuruluşları etkiliyor gibi gözükse de Facebook, Twitter ve YouTube gibi platformlarda haberlerini paylaşan ve yayın yapan birçok gazeteci ve yayıncı bulunuyor. Ayrıca vatandaşların da aynı sürece dahil olduğunu belirtelim.

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Dolayısıyla internette yalan haber yapan veya yanıltıcı bilgi paylaşan herkese hapis cezası getiriliyor. Buna sosyal medya hesapları üzerinden gerçeği yansıtmayan veya manipülatif paylaşım yapanlar kişilerin de dahil olduğunu belirtelim.

Fakat bu konuda bazı çekincelerin de olduğunu belirtelim. Zira yalan haber olarak isimlendirilen durumun kırmızı çizgileri henüz belirlenmedi. Yani hangi haberlerin ve paylaşımların dahil olacağı veya gri alanda kalan durumlarda kararın neye göre verileceği bilinmiyor.

Ayrıca olayın tespitinin kimler tarafından hangi yetki ve kıstaslara göre yapılacağı ve de emsal karar olmadığı için cezai işlem uygulanması halinde nelerin göz önünde bulundurulacağı konusunda büyük bir belirsizlik var. Bu nedenle birçok gazeteci ve vatandaşın ifade özgürlüklerinin kısıtlanabileceğine dair çekincelerini dile getirdiğini de belirtelim.

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