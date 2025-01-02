Sosyal medya platformu "Tango" erişime engellendi
Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu "Tango", mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı.
Kullanıcılarına görüntülü arama ve canlı yayın gibi çeşitli hizmetler sunan sosyal medya platformu Tango, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı.
Engelliweb'in aktardığı bilgilere göre; platformun "tango.me" olan alan adı, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi.
GEREKÇE BELLİ DEĞİL
Kararın gerekçesi hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verilmezken, platformun neden erişime kapatıldığı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.