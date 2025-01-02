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Sosyal medya platformu "Tango" erişime engellendi

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Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu "Tango", mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı.

Kullanıcılarına görüntülü arama ve canlı yayın gibi çeşitli hizmetler sunan sosyal medya platformu Tango, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı.

Engelliweb'in aktardığı bilgilere göre; platformun "tango.me" olan alan adı, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Sosyal medya platformu 'Tango' erişime engellendi

GEREKÇE BELLİ DEĞİL

Kararın gerekçesi hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verilmezken, platformun neden erişime kapatıldığı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya platformu
Haberler.com / Çağla Taşçı - Teknoloji
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOflu Hakan:

fuhuş pazarlıklarının zirve yaptığı yer

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

ya millet discordda eğitim alıyor. niye eğitim hakkımızı engellyorsunuz

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Tango hesabı kullanmıyorum ama iyi olmuş arkadaşlık kurma uygulamaları kapatılmalı internetten arkadaşlık olmaz

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