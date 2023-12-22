Sony, PlayStation Plus'ı genişletiyor

Sony, Xbox Game Pass ile daha iyi rekabet edebilmek için PlayStation Plus hedeflerini büyütüyor. Insomniac Games'e yakın zamanda yapılan saldırı sonrasında ortaya çıkan belgeler, PS Plus "Hizmetler 3.0" revizyonunu gözler önüne serdi. Şirketin PC ve mobil dünyasına girebileceği düşünülüyor.

PlayStation Plus PC, mobil ve akıllı TV için sunulabilir

Microsoft, Game Pass hizmetiyle oyun dünyasında büyük ilgi görüyor. Halo ve Forza gibi yapımlarını çıkış gününde abonelik sistemine sunan Microsoft, aynı zamanda hem konsol hem de Windows için Game Pass sunuyor. Sony'nin ise Activision-Blizzard satın alımından sonra harekete geçmeye hazırlandığı bildirildi.

Sony halihazırda PlayStation'a özel bazı oyunlarını Windows bilgisayarlara da sunuyor. Bu stratejisini genişletmeyi planlayan şirketin PC için PS Plus aboneliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Hizmetler 3.0 güncellemesiyle diğer platformlara da genişlemek istiyor.

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Stratejinin temel unsurları arasında PS Plus'ın PC, mobil ve akıllı TV'lere genişletilmesi yer alıyor. Bu, sadece PlayStation'da kullanılabilir olan PS Plus'ın çok daha büyük bir kitleye hitap edeceği anlamına geliyor.

Şu anda PC için PlayStation Plus uygulaması olduğunu hatırlatalım. Ancak bu uygulama sadece konsoldaki oyunu bilgisayara taşımanızı sağlıyor. Yani bağımsız bir yapım olarak hizmet vermiyor.

Sony ayrıca Hizmetler 3.0 kapsamında aile ve bireysel abonelik tekliflerini de büyütmek istiyor. PS Plus'ın farklı platformlara genişlemesiyle aile aboneliğinin daha önemli hale geleceğini düşünüyor. Şirketin, PS Plus için oyun dışında eğlence ve müzik sektörlerine de yatırım yaptığı belirtildi.

PS Plus'a farklı abonelikler ekleyerek "eğlence hizmeti" haline getirebilir. Yani kullanıcılar, PS Plus'ı sadece oyun için değil aynı zamanda müzik dinlemek ve film izlemek için de kullanabilir. Bu kapsamda Disney, Spotify ve Amazon gibi şirketlerle ortaklıklar kurabilir.

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